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Хаджибейский районный суд Одессы приговорил местную жительницу к 15 годам заключения с конфискацией имущества за государственную измену.

По данным суда, в феврале 2025 она дважды передала представителю ФСБ РФ через Telegram координаты мест возможного пребывания украинских военных.

Обвиняемая вина не признала и заявляла о якобы сфальсифицированных доказательствах и подброшенной SIM-карте, но подтверждений этому не предоставила.

Приговор – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Передавала координаты для ФСБ

Хаджибейский районный суд Одессы признал местную жительницу виновной в государственной измене и назначил ей 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно материалам суда, в феврале 2025 года женщина дважды посылала через Telegram неустановленному представителю Федеральной службы безопасности РФ географические координаты мест, отмечая, что там могут находиться украинские военные.

Добавим, что в ходе судебного разбирательства обвиняемая свою вину не признала. Она заявила, что доказательства были сфальсифицированы, а также утверждала, что во время одного из двух обысков ей якобы подбросили SIM-карту. В то же время, никаких подтверждений своих слов суда не предоставила.

В ходе обыска правоохранители изъяли несколько мобильных телефонов и SIM-карт. Женщина подтвердила, что они принадлежат ей. Суд обратил внимание, что между двумя обысками прошло почти пять месяцев, поэтому обвиняемая имела возможность избавиться от карты, если бы она действительно была ей подброшена. Поэтому ее объяснения признали неубедительными.

Также суд исследовал материалы негласных следственных действий. Из записей разговоров следует, что женщина выражала критическое отношение к украинским властям, выступала против вступления Украины в НАТО, жаловалась на долги за коммунальные услуги и заявляла, что вместе с государством «исчезнут и долги».

Кроме того, в другом разговоре она говорила о необходимости устранения президента, обвиняя его в «преступлениях», а также предполагала, что украинские власти якобы сами запускают дроны-камикадзе типа «Шахед». На основании этих материалов суд пришел к выводу, что обвиняемая действовала умышленно и имела сознательную антиукраинскую позицию.

В результате суд признал женщину виновной в государственной измене и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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