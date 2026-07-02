Ключевые моменты:

Научному сотруднику Военной академии в Одессе сообщили о подозрении в государственной измене.

По версии следствия, он передавал представителям РФ секретные данные о военных разработках, в том числе в сфере беспилотников.

Правоохранители утверждают, что информацию передавали через мессенджер Telegram.

По данным прокуратуры, подозреваемого якобы завербовали из-за пророссийских взглядов и обещания денежного вознаграждения.

Следствие полагает, что мужчина пытался создать агентурную сеть среди сотрудников академии.

В ходе обысков изъяли компьютерную технику и носители информации с секретными материалами.

Что известно о деле ученого из Одессы

Научному сотруднику Военной академии в Одессе объявили подозрение в государственной измене. По информации Одесской областной прокуратуры, он мог передавать представителям РФ секретные сведения о военных разработках, в том числе в сфере беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, подозреваемый пытался создать агентурную сеть среди работников учебного заведения.

По данным следствия, у ученого был доступ к материалам с ограниченным доступом, которые касались новейших военно-технических разработок. Стражи порядка считают, что эти данные он передавал российским агентам через мессенджер Telegram, используя свое служебное положение.

В прокуратуре отмечают, что мужчину якобы завербовали представители РФ из-за его пророссийских взглядов. Одним из мотивов сотрудничества со спецслужбами страны-агрессора, по версии следствия, было обещано стабильное денежное вознаграждение.

Следователи также утверждают, что подозреваемый пытался вовлечь в сотрудничество других сотрудников Военной академии. По их версии, он намеревался сформировать внутри заведения агентурную сеть для сбора и передачи информации.

Добавим, что во время обысков у мужчины изъяли компьютерную технику и носители информации, по данным следствия, содержащие секретные материалы.

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Також читайте: Трофеи Черного моря: российские корабли, которые потопили и повредили ВСУ за два года войны