Двух собак, пострадавших от издевательств в селе Озерное, спасли волонтеры и передали в приют.

Одна из собак получила серьёзные травмы, но восстановилась и смогла переехать в новую семью в Великобританию.

Перед пристройством животные проходят полное лечение, вакцинацию и подготовку к переезду.

Пострадавшие собаки из Одесской области нашли новые семьи

В Одесской области двух собак, которых жестоко мучили дети, удалось спасти и передать в заботливые семьи в Украине и за границей.

В январе 2026 года в соцсетях появилось видео, где дети в селе Озерное (Измаильский район) жестоко обращались с собаками — раскручивали их и сбрасывали со склона. На помощь первым приехала одесская волонтер Татьяна Чебалина, которая направила животных в приют ОО «Место под солнцем» под руководством Кристины Драгомарецкой.

По ее словам, песик получил тяжёлые травмы: две трещины тазовых костей и следы удушения. Несмотря на это, животное выжило и прошло реабилитацию. Волонтер отметила, что пес не проявлял агрессии к другим животным, но имел проблемы с поведением, особенно с едой, что, вероятно, связано с прошлым недоеданием.

После восстановления собакам нашли новые семьи. Пса передали в Великобританию — его взяли владельцы, которые уже приютили собаку из Украины. Стаффордширская терьерка переехала к семье военного в Сумской области, которая вскоре планирует переезд в Черновцы.

По словам Кристины Драгомарецкой, примерно 90% собак из приюта удаётся пристроить за границу, где условия более безопасные, а владельцы несут ответственность. Перед передачей животные проходят вакцинацию, стерилизацию, обработку от паразитов и груминг. Транспортировку организуют через проверенных перевозчиков за счёт будущих хозяев.

