Акция «Обменяй стих на конфету» прошла 9 марта в одесском парке Шевченко. Общественная организация «Защита государства» предложила жителям и гостям города вспомнить и прочитать стихи Тараса Шевченко. К участию присоединились как взрослые, так и дети.

Каждый, кто декламировал строки Кобзаря, получал в подарок коробку конфет. Организаторы отметили, что мероприятие вызвало интерес среди одесситов всех возрастов. Всего в акции приняли участие десятки людей.

Руководитель одесской ячейки ОО «Защита государства» Алексей Земляной поздравил участников с днем рождения Тараса Шевченко. Он также выразил надежду, что строки поэта станут для Украины символом обновления и единства. В завершение мероприятия прозвучали известные строки из произведения Шевченко о будущем страны.

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