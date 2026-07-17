Мем с испуганным лицом мужчины крупным планом

Чтобы финальный рабочий рывок прошел на легкой волне, мы собрали порцию свежих, ироничных и очень жизненных картинок. В них каждый узнает себя – от уставшего офисного сотрудника до одессита, пытающегося поймать баланс между пляжем и суровыми реалиями. Приятного просмотра и отличного настроения на весь день!

Теперь эта фамилия звучит правильно!

Мем-фотожаба про Небензю: Нетбенза

Место, куда хочется заехать сразу после работы, причем желательно прямо в офисной одежде:

Ночной снимок вывески автомойки на кирпичном здании, где светятся только неоновые буквы, складывающиеся в слово втомийка

Скоро во всех маршрутках:

Шутка-мем про водителя маршрутки

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Одесский тайм-менеджмент, в котором стабильности и четкого планирования больше, чем в любом бизнес-календаре:

Ироничный текстовый мем со списком планов на типичный летний день в Одессе

Когда в душе ты рожден покорять трехметровые волны на Гавайях, но жизнь заставила работать на пятидневке и гладить чьи-то пододеяльники:

Голубая гладильная доска на металлической подставке на белом фоне с текстом мема о несбывшихся мечтах стать доской для серфинга

Тот самый случай, когда у твоего непрошеного гостя к свежей прессе исключительно практический интерес:

Смешной мем с персонажем мультфильма Артур у закрытой двери и забавным диалогом на украинском языке про залетевшую в комнату муху и газету

Надеемся, мы заставили вас улыбнуться, и теперь эта рабочая пятница плавно перетечет в долгожданные выходные! Желаем вам поскорее смыть с себя всю накопившуюся за неделю «втомийку», спрятать подальше бытовые дела и вспомнить, что где-то внутри каждого из нас все еще живет отважный серфер, мечтающий о теплых волнах. И пусть новенькие купюры в две тысячи гривен почаще шуршат в ваших кошельках – причем принося радость именно вам, а не легкий шок водителям утренних маршруток.

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