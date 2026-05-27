В Одессе впервые в Украине провели стимуляцию проводящей системы сердца у 6-месячного ребенка.

Малыш весил 7 кг и перенес сложное кардиохирургическое вмешательство.

После операции на сердце у ребенка возникло нарушение ритма, потребовавшее экстренной помощи.

Врачи имплантировали электрокардиостимулятор, поскольку медикаментозное лечение оказалось неэффективным.

Счет шел на минуты

Как рассказали на странипце больницы в «Фейсбуке», врачи под руководством профессора Юрия Карпенко впервые в Украине выполнили сложнейшую процедуру – настроили правильную работу проводящей системы сердца мальчику, которому исполнилось всего шесть месяцев.

Маленький пациент родился в 2025 году с тяжелым врожденным пороком сердца, который обнаружили сразу после его появления на свет. Недавно в детской больнице крохе сделали открытую операцию, чтобы исправить этот дефект. Однако во время хирургического вмешательства возникло опасное осложнение – сердце ребенка перестало самостоятельно передавать импульсы, заставляющие его биться. Обычные лекарства не помогали, счет шел на минуты, и малыш оказался в смертельной опасности.

Сработали мгновенно и ювелирно

Одесские медики сработали мгновенно. После срочного консилиума с профессором Карпенко, специальная бригада детских анестезиологов и хирургов экстренно перевезла младенца в Региональный центр кардиохирургии областной больницы.

Для спасения ребенка врачи провели настоящую ювелирную работу, ведь пациент весил всего 7 килограммов при росте 80 сантиметров. Малышу успешно вживили современный кардиостимулятор, который теперь полностью контролирует каждый удар его сердца.

В больнице подчеркнули, что провести такое первое в Украине вмешательство и подарить ребенку второй день рождения удалось благодаря высочайшему мастерству хирургов и новейшему оборудованию, которое есть в распоряжении кардиоцентра.

