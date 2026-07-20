Зеленский читает корреспонденцию на картоне

И наш сегодняшний выпуск – на более чем актуальную тему: громкие кадровые перестановки в правительстве и уличные протесты против увольнения экс-главы Минобороны Михаила Федорова. Казалось бы, повод достаточно серьезный, но находчивые украинцы и тут нашли возможность пошутить и покреативить. «Одесская жизнь» собрала самые яркие проявления этого народного творчества.

На акции в Одессе были замечены, скажем так, неординарные личности:

Акция протеста, фотожаба

Трамп на акции протеста

Четверолапый участник акции

Президентская почта:

Президентская почта

И президентские предпочтения:

Мем про Зеленского и Федорова

Шекспировская классика на новый лад:

немного классики

С намеком:

намек на отставку Сырского

Истинная причина конфликта Федорова и Сырского:

Фотожаба про Федорова и Сырского

Круговорот Шмыгаля в природе:

Круговорот Шмыгаля в природе

Ранее мы рассказывали, почему банкноты в 2000 гривен – это вам не шутки.

Надеемся, нам удалось хоть немного поднять вам настроение, и теперь этот понедельник пойдет как по маслу! Продуктивного вам дня, мирного неба и железной выдержки. И путь любые кадровые решения приносят исключительно пользу, а интернет радует только качественным и тонким креативом.

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