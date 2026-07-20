И наш сегодняшний выпуск – на более чем актуальную тему: громкие кадровые перестановки в правительстве и уличные протесты против увольнения экс-главы Минобороны Михаила Федорова. Казалось бы, повод достаточно серьезный, но находчивые украинцы и тут нашли возможность пошутить и покреативить. «Одесская жизнь» собрала самые яркие проявления этого народного творчества.

На акции в Одессе были замечены, скажем так, неординарные личности:

Президентская почта:

И президентские предпочтения:

Шекспировская классика на новый лад:

С намеком:

Истинная причина конфликта Федорова и Сырского:

Круговорот Шмыгаля в природе:

Ранее мы рассказывали, почему банкноты в 2000 гривен – это вам не шутки.

Надеемся, нам удалось хоть немного поднять вам настроение, и теперь этот понедельник пойдет как по маслу! Продуктивного вам дня, мирного неба и железной выдержки. И путь любые кадровые решения приносят исключительно пользу, а интернет радует только качественным и тонким креативом.