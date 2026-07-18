И сегодня мы узнаем, как совершить шоппинг на 7-м километре, остаться в живых после маминой критики и технично подарить свекрови платье, которое изначально было велико в груди.

– Мама, мы с Лёвочкой сделали шоппинг.

– Шо вы сделали?

– Шоп-пинг.

– Базар шо ли?

– Ну не в смысле Привоз, а в смысле 7-й километр.

– Тааак. И шо бЭз меня?

– Мама! МИне там хватило одного Лёвочкиного сопротивления, а ещё если бы были и вы, то и вашего возмущения. С вами отдельно от других членов нашей семьи мы поедем в следующий раз.

– Када?

– Та хоть завтра.

– Завтра пятница, там выходной день.

– Ну тогда в субботу.

– В субботу у мИня Привоз.

– Правильно. В воскресенье выходной у вас, а в понедельник тяжёлый день. Видите, какая вы занятая.

– Тогда во вторник.

– Вторник и четверг на рынке оптовые дни.

– Начинаааается. Вот так всегда. Всё своЁму Лёвочке любимому, всё ему, всё для него, в любой день…. Шо, кстати, купили?

– Джентльменский набор. Трусы, носки, майки.

– Тааак, судя по трём пакетам или носков много, или Лара имеет шо померАть.

– Лара имеет шо померАть и шо обсудить. Лёвочкин пакет показывать?

– Ойц, шо там показывать. Классика жанра. БЭлый вЭрх, чёрный низ. Ни-ка-да не выйдет из моды.

Кстати напомним, что недавно легендарный Староконный рынок Одессы отметил свое 193-летие

– Ну я так и поняла. Смотрите, платьюшко. А под платьюшко туфельки, а под туфельки сумочка. МЭрать?

– МЭрай. Хотя платье мИне уже не нравится. Шо за расцвЭтка? Какой-то бабушкин цвЭточек… ткань… фасон «20 человек умерло». Ни в гости, ни в театр, ни на прогулку. А размЭр! Оно ж тИбе большое! Бока висят.

– Мама, ушьём – поставим вытачки. Мне оно так понравилось. Смотрите, как я в нём кружусь… Лёгенькое, как пушинка… Ну в груди веливовато, да, а шо делать, если с бюстом проблема.

– Проблема не с бюстом, проблема в твоей голове. На 7-м километре 15 000 торговых точек. 15! И ты не могла найти на сИбя шо-то приличное не на вырост.

– Мама, шо вам совсем не нравится?

– Да. МИне не нравится.

– Может поехать и поменять.

– Давай сначала я помЭраю. Ну, вот видишь… как должна сидеть вЭщь на приличной фигуре. ТИбе до такой фигуры ещё расти и расти. И ехать менять не надо. Скажи «спасибо», шо у нас один размЭр ноги… И туфельки… Как раз мой каблучок. Шоб ты бЭз мИня делала, а? Давай я покручусь… ПрЭлесть. Можно и в гости, и в театр, и на прогулку. Циля от зависти начнёт заикаться. СЫмай этикетку.

***

Лара выходит из комнаты и обращается к Лёвочке:

– Супер. Ей платье понравилось и подошло. Не умеешь ты, Лёва, правильно подарки дарить. Теперь она думает, шо нас выручила и не ворчит, шо мы потратили деньги.

Марина ГАРНИК

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