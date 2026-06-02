Ключевые моменты:
- С 1 июня местные власти получили право самостоятельно устанавливать тарифы на воду.
- В нескольких городах уже обсуждают повышение стоимости водоснабжения и водоотведения.
- В Одессе предлагают повысить тариф почти в 2,7 раза, но окончательное решение пока не принято.
Тарифы на воду в Украине: что изменилось с июня
Раньше тарифы на воду для крупных водоканалов утверждала Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Теперь на время военного положения и до его завершения эти полномочия передали органам местного самоуправления.
Это означает, что решение о пересмотре стоимости воды будут принимать городские власти — без дополнительного согласования на уровне регулятора.
По словам эксперта в сфере ЖКХ Кристины Ненно, раньше такая система действовала только в небольших населенных пунктах.
«Раньше водоканалы крупных городов подавали экономические расчеты в НКРЭКУ, а регулятор решал, повышать тариф или нет. Теперь решение будут принимать органы местного самоуправления», — объяснила эксперт.
Где уже планируют повышение тарифов на воду
После изменения правил несколько водоканалов уже представили новые расчеты.
В Одессе «Инфоксводоканал» опубликовал проект новых тарифов для населения. Предприятие предлагает повысить стоимость услуг почти в 2,7 раза. В компании объясняют это ростом расходов на электроэнергию, топливо, реагенты, зарплаты и обслуживание сетей.
В Днепре с июня стоимость одного кубометра воды должна составить 86,83 грн.
В Кривом Роге предварительно рассматривают тариф около 78 грн за кубометр.
В Луцке местный водоканал предложил увеличить цену с 28 до 73 грн за кубометр.
В Ужгороде тариф может превысить 96 грн, а в Тернополе приблизиться к 99 грн за кубометр.
Почему вода дорожает
Эксперты объясняют, что самая большая часть тарифа — это электроэнергия. Именно водоканалы являются одними из крупнейших потребителей электроэнергии среди коммунальных предприятий. По данным, на которые ссылается Кристина Ненно, около четверти стоимости воды формируют расходы на работу насосов и подачу воды.
Еще одна крупная статья расходов — зарплаты сотрудников водоканалов.
Кроме этого, в тариф входят:
— очистка и обеззараживание воды;
— ремонт труб и сетей;
— обслуживание техники;
— обновление оборудования.
«Все эти составляющие как были 15 лет назад, так так и остались. Но зарплата возросла, электроэнергия подорожала. Поэтому если посмотреть определенное экономическое обоснование любого водоканала, то мы увидим неприятные цифры для нас. Но представители водоканалов говорят, что их предприятия убыточны, у них устаревшее оборудование и устаревшие сети, и повышение тарифа их вынужденный шаг», — отметила эксперт.
При этом автоматического повышения тарифов по всей стране не будет — решения теперь будут принимать отдельно в каждом городе.
