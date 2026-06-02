Ключевые моменты:

С 1 июня местные власти получили право самостоятельно устанавливать тарифы на воду.

В нескольких городах уже обсуждают повышение стоимости водоснабжения и водоотведения.

В Одессе предлагают повысить тариф почти в 2,7 раза, но окончательное решение пока не принято.

Тарифы на воду в Украине: что изменилось с июня

Раньше тарифы на воду для крупных водоканалов утверждала Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Теперь на время военного положения и до его завершения эти полномочия передали органам местного самоуправления.

Это означает, что решение о пересмотре стоимости воды будут принимать городские власти — без дополнительного согласования на уровне регулятора.

По словам эксперта в сфере ЖКХ Кристины Ненно, раньше такая система действовала только в небольших населенных пунктах.

«Раньше водоканалы крупных городов подавали экономические расчеты в НКРЭКУ, а регулятор решал, повышать тариф или нет. Теперь решение будут принимать органы местного самоуправления», — объяснила эксперт.

Где уже планируют повышение тарифов на воду

После изменения правил несколько водоканалов уже представили новые расчеты.

В Одессе «Инфоксводоканал» опубликовал проект новых тарифов для населения. Предприятие предлагает повысить стоимость услуг почти в 2,7 раза. В компании объясняют это ростом расходов на электроэнергию, топливо, реагенты, зарплаты и обслуживание сетей.

В Днепре с июня стоимость одного кубометра воды должна составить 86,83 грн.

В Кривом Роге предварительно рассматривают тариф около 78 грн за кубометр.

В Луцке местный водоканал предложил увеличить цену с 28 до 73 грн за кубометр.

В Ужгороде тариф может превысить 96 грн, а в Тернополе приблизиться к 99 грн за кубометр.

Почему вода дорожает

Эксперты объясняют, что самая большая часть тарифа — это электроэнергия. Именно водоканалы являются одними из крупнейших потребителей электроэнергии среди коммунальных предприятий. По данным, на которые ссылается Кристина Ненно, около четверти стоимости воды формируют расходы на работу насосов и подачу воды.

Еще одна крупная статья расходов — зарплаты сотрудников водоканалов.

Кроме этого, в тариф входят:

— очистка и обеззараживание воды;

— ремонт труб и сетей;

— обслуживание техники;

— обновление оборудования.

«Все эти составляющие как были 15 лет назад, так так и остались. Но зарплата возросла, электроэнергия подорожала. Поэтому если посмотреть определенное экономическое обоснование любого водоканала, то мы увидим неприятные цифры для нас. Но представители водоканалов говорят, что их предприятия убыточны, у них устаревшее оборудование и устаревшие сети, и повышение тарифа их вынужденный шаг», — отметила эксперт.

При этом автоматического повышения тарифов по всей стране не будет — решения теперь будут принимать отдельно в каждом городе.

