Ключевые моменты:

Штрафы за нарушения в сфере водопользования могут вырасти с сотен до тысяч гривен.

Под контроль попадут незаконные скважины, использование воды без разрешений и вмешательство в русла рек.

Владельцам бытовых колодцев разрешения не понадобятся, но санитарные нормы останутся обязательными.

В Украине хотят повысить штрафы за незаконное водопользование

Кабинет Министров поддержал законопроект №15096-1, который предусматривает усиление ответственности за нарушения в сфере охраны и использования водных ресурсов. Документ уже передали на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады.

Власти объясняют необходимость изменений тем, что государство сейчас не имеет точной картины реального потребления воды. Одна из причин — хаотичное бурение скважин и отсутствие полного учета водопользования. Из-за этого растут риски истощения водных ресурсов в отдельных регионах.

Законопроект касается сразу нескольких видов нарушений. Среди них:

самовольный забор воды без разрешений ;

; бурение скважин без согласования;

загрязнение и засорение водоемов;

разрушение русел рек во время строительства;

нарушение правил в водоохранных зонах;

подача недостоверных данных об использовании воды.

Также планируют ужесточить ответственность за несоблюдение условий специального водопользования.

Какие штрафы предлагают ввести

Сейчас штрафы за некоторые нарушения остаются символическими. Например, за нарушение права государственной собственности на воды сегодня предусмотрено от 85 до 136 гривен штрафа.

Новый законопроект предлагает повысить эти суммы до 3400–5100 гривен. В правительстве считают, что нынешние штрафы не работают как сдерживающий фактор и давно не соответствуют реальным экологическим рискам.

Для сравнения, в Хорватии аналогичные штрафы составляют от 1320 до 2000 евро, а в Словении — от 10 до 20 тысяч евро.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Зубович заявил, что усиление ответственности должно помочь сформировать более бережное отношение к водным ресурсам и приблизить украинское законодательство к европейским стандартам.

Что будет с колодцами и водой в частных домах

Отдельное внимание в законопроекте уделили владельцам частных домов. В документе указано, что обычные бытовые колодцы для собственных нужд не относятся к специальному водопользованию. Это значит, что получать отдельные разрешения для них не придется.

При этом владельцы обязаны соблюдать санитарные нормы и не допускать загрязнения подземных вод.

Эксперты считают, что после принятия закона контроль в первую очередь усилят для бизнеса, аграрного сектора и предприятий с большим потреблением воды. Для обычных домохозяйств главным вопросом останется граница между бытовым использованием воды и нарушением правил.

