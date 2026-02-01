Ключевые моменты:
- В Одессе и области 2 февраля ожидается гололед и порывистый северо-восточный ветер; объявлено предупреждение.
- Водителей и жителей просят быть внимательными и ограничить передвижение при ухудшении погоды.
- В Одессе завтра облачно, без осадков, от -12 °C ночью и до -8 °C днем.
- По области местами небольшой снег и метель, сохраняется гололед, от -20 ночью и до -5°C днем.
Коммунальщики убирают улицы, горожан просят быть осторожными
По информации мэрии города, коммунальные службы продолжают очищать улицы, тротуары и остановки общественного транспорта, а также проводят обработку дорожного покрытия против гололеда.
Водителей просят не оставлять машины на обочинах, под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников, чтобы спецтехника могла работать без препятствий.
Также власти призывают жителей и гостей города быть внимательными, ограничить передвижение по улицам при ухудшении погоды.
Во время сильного ветра и осадков следует осторожно обходить деревья и линии электропередач из-за возможного падения веток и кабелей.
Прогноз погоды в Одессе на 2 февраля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Гололед.
Ветер северо-восточный 9-14 м/с, ночью и утром порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью опустится до 10-12°С мороза, днем 8-10°С мороза.
Читайте также: Каменные кресты Шершенцов на Одесчине: откуда они и что рассказывают о Рахманской Пасхе
Прогноз погоды в Одесской области на 2 февраля
По Одесской области в понедельник, 2 февраля, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ночью и утром местами метель. Гололед, гололедица.
Ветер северо-восточный 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 10-15°С мороза, на севере до 18-20°С мороза, днем 5-10°С мороза, на севере до 13°С мороза.
Напомним, ранее Одесская область попала в «антирейтинг» по мошенничеству, заняв четвертое место в Украине.