Ключевые моменты:

В Одессе и области 2 февраля ожидается гололед и порывистый северо-восточный ветер; объявлено предупреждение.

Водителей и жителей просят быть внимательными и ограничить передвижение при ухудшении погоды.

В Одессе завтра облачно, без осадков, от -12 °C ночью и до -8 °C днем.

По области местами небольшой снег и метель, сохраняется гололед, от -20 ночью и до -5°C днем.

Коммунальщики убирают улицы, горожан просят быть осторожными

По информации мэрии города, коммунальные службы продолжают очищать улицы, тротуары и остановки общественного транспорта, а также проводят обработку дорожного покрытия против гололеда.

Водителей просят не оставлять машины на обочинах, под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников, чтобы спецтехника могла работать без препятствий.

Также власти призывают жителей и гостей города быть внимательными, ограничить передвижение по улицам при ухудшении погоды.

Во время сильного ветра и осадков следует осторожно обходить деревья и линии электропередач из-за возможного падения веток и кабелей.

Прогноз погоды в Одессе на 2 февраля

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Гололед.

Ветер северо-восточный 9-14 м/с, ночью и утром порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью опустится до 10-12°С мороза, днем 8-10°С мороза.

Прогноз погоды в Одесской области на 2 февраля

По Одесской области в понедельник, 2 февраля, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ночью и утром местами метель. Гололед, гололедица.

Ветер северо-восточный 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°С мороза, на севере до 18-20°С мороза, днем 5-10°С мороза, на севере до 13°С мороза.

Напомним, ранее Одесская область попала в «антирейтинг» по мошенничеству, заняв четвертое место в Украине.