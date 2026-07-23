Ключевые моменты:

  • Доноров ждут в Одессе 24 июля.
  • Требуется кровь всех групп.

Сдать кровь можно по адресу: улица Алексея Вадатурского, 61а, вход №1, третий этаж (дневной стационар) с 8:30 до 13:30.

При себе необходимо иметь паспорт или приложение «Дія».

День донора в Одессе

По информации Одесского городского совета, сейчас медицинское учреждение нуждается в донорах всех групп крови.

Перед донацией необходимо убедиться, что отсутствуют временные или постоянные противопоказания к донорству, а также соблюдать рекомендации по подготовке к процедуре.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам:

(048) 705-91-03 и 066-842-23-87.

По теме: В Одессе не хватает крови: доноры объяснили, почему людей становится меньше.

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