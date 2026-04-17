Ключевые моменты:

Почему это важно именно сейчас?

Весна — традиционное время для обновления и заботы о себе. Пока мы планируем витаминные курсы и спортзал, в общественной организации «Альтернатива» напоминают о еще одном важном элементе «техосмотра» организма — быстром тестировании на социально опасные инфекции и приглашают жителей Одессы и области, находящихся в зоне риска, пройти комплексное тестирование, которое займет всего четверть часа.

Одесская область, по данным Центра общественного здоровья, остается одним из регионов с самым высоким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции в Украине. Об этом «Одесской жизни» сообщили в общественной организации «Альтернатива».

Ее представители подчеркивают — главная опасность в том, что большинство людей с ВИЧ даже не подозревают о своем статусе. Поэтому своевременный тест на ВИЧ — это единственный способ начать лечение вовремя, сохранить здоровье и жить полноценной жизнью.

Что входит в «Весенний чекап» от ГО «Альтернатива»?

В рамках реализации проекта «Инновации для преодоления эпидемии ВИЧ» жители Одессы и Одесской области могут пройти быстрое тестирование на:

ВИЧ;

вирусные гепатиты В и С;

сифилис.

Услуга является бесплатной и конфиденциальной, а результат можно узнать уже через 15 минут.

Где пройти тестирование?

Пункт тестирования ГО «Альтернатива»: г. Одесса, ул. Химическая, 1/27.

Пункт тестирования ГО «Альтернатива»: г. Черноморск, ул. Победы, 93.

Также можно выбрать удобный и ближайший пункт тестирования на платформе ТЕСТпоруч.

Или записаться на тестирование в любое удобное время, воспользовавшись платформой GoПоруч.

Специалисты ГО «Альтернатива» также проводят до- и послетестовые консультации.

