Ключевые моменты:
- В Одессе и Черноморске работают пункты бесплатного тестирования, где результат можно получить уже через 15 минут
- Провериться можно анонимно, а также получить консультацию до и после теста
Почему это важно именно сейчас?
Весна — традиционное время для обновления и заботы о себе. Пока мы планируем витаминные курсы и спортзал, в общественной организации «Альтернатива» напоминают о еще одном важном элементе «техосмотра» организма — быстром тестировании на социально опасные инфекции и приглашают жителей Одессы и области, находящихся в зоне риска, пройти комплексное тестирование, которое займет всего четверть часа.
Одесская область, по данным Центра общественного здоровья, остается одним из регионов с самым высоким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции в Украине. Об этом «Одесской жизни» сообщили в общественной организации «Альтернатива».
Ее представители подчеркивают — главная опасность в том, что большинство людей с ВИЧ даже не подозревают о своем статусе. Поэтому своевременный тест на ВИЧ — это единственный способ начать лечение вовремя, сохранить здоровье и жить полноценной жизнью.
Что входит в «Весенний чекап» от ГО «Альтернатива»?
В рамках реализации проекта «Инновации для преодоления эпидемии ВИЧ» жители Одессы и Одесской области могут пройти быстрое тестирование на:
- ВИЧ;
- вирусные гепатиты В и С;
- сифилис.
Услуга является бесплатной и конфиденциальной, а результат можно узнать уже через 15 минут.
Где пройти тестирование?
- Пункт тестирования ГО «Альтернатива»: г. Одесса, ул. Химическая, 1/27.
- Пункт тестирования ГО «Альтернатива»: г. Черноморск, ул. Победы, 93.
- Также можно выбрать удобный и ближайший пункт тестирования на платформе ТЕСТпоруч.
- Или записаться на тестирование в любое удобное время, воспользовавшись платформой GoПоруч.
Специалисты ГО «Альтернатива» также проводят до- и послетестовые консультации.
