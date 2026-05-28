Ключевые моменты:

Получатели помощи, которым деньги начислили до 1 мая, обязаны пройти медицинское обследование до 30 июня 2026 года.

Для тех, кто подал заявку после 1 мая 2026 года, государственные средства будут доступны ровно два месяца со дня их зачисления.

Потратить целевые деньги на диагностику можно в любом из 2 089 профильных медицинских учреждений по всей стране.

Национальная программа помогает людям старше 40 лет вовремя выявить скрытые риски для здоровья, даже если у них нет никаких симптомов.

В Министерстве здравоохранения Украины напомнили участникам национальной программы «Скрининг здоровья 40+» о важных временных ограничениях. Многие украинцы уже сделали первый шаг к защите своего организма, подали заявки и получили по 2000 гривен поддержки на диагностику, однако теперь государственные средства нужно вовремя использовать.

В ведомстве подчеркивают, что для прохождения обследования сейчас действуют жесткие дедлайны. Если участник программы получил деньги на карту до 1 мая, ему необходимо посетить врача до 30 июня 2026 года. Если же заявку одобрили и профинансировали после 1 мая 2026 года, то у пациента есть ровно два месяца с момента зачисления средств. После истечения этих сроков неиспользованные деньги автоматически спишутся обратно в госбюджет.

Чтобы воспользоваться возможностью и бесплатно проверить организм, гражданам нужно выбрать любую подходящую клинику из 2 089 медицинских учреждений, которые сотрудничают с государством по этой программе. Записаться на прием к специалистам можно на специальном портале screening.moz.gov.ua.

Медики призывают украинцев не откладывать заботу о себе на потом из-за повседневной рутины. Программа «Скрининг здоровья 40+» создана именно для того, чтобы обнаружить опасные заболевания или факторы риска на ранних стадиях, когда человека еще ничего не беспокоит и болезнь протекает бессимптомно.

