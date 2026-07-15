Ключевые моменты:
- В ДТП вблизи села Нерубайское попали три автомобиля, на месте работают экстренные службы.
- По предварительным данным полиции, травмы получили трое водителей, их срочно доставили в больницу.
- Движение транспорта на указанном участке дороги сильно затруднено, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
Пострадавшие в больнице, полиция выясняет детали
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области, масштабная авария произошла в среду, 15 июля. Удар был такой силы, что один из автомобилей слетел с дороги и перевернулся.
Пострадали водители всех трех транспортных средств, принимавших участие в ДТП. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи госпитализировали пострадавших в медицинские учреждения.
На месте аварии работают патрульные полицейские и следователи. Они регулируют дорожное движение и устанавливают все обстоятельства и причины тройного столкновения.
В данный момент решается вопрос о правовой квалификации инцидента и внесении соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).
Из-за поврежденных автомобилей, занявших проезжую часть, движение по объездной дороге в районе Нерубайского остается частично заблокированным. На трассе быстро образовалась пробка.
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