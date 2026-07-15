дтп вблизи села Нерубайское

Ключевые моменты:

  • В ДТП вблизи села Нерубайское попали три автомобиля, на месте работают экстренные службы.
  • По предварительным данным полиции, травмы получили трое водителей, их срочно доставили в больницу.
  • Движение транспорта на указанном участке дороги сильно затруднено, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Пострадавшие в больнице, полиция выясняет детали

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области, масштабная авария произошла в среду, 15 июля. Удар был такой силы, что один из автомобилей слетел с дороги и перевернулся.

дтп вблизи села Нерубайское

Пострадали водители всех трех транспортных средств, принимавших участие в ДТП. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи госпитализировали пострадавших в медицинские учреждения.

На месте аварии работают патрульные полицейские и следователи. Они регулируют дорожное движение и устанавливают все обстоятельства и причины тройного столкновения.

дтп вблизи села Нерубайское

В данный момент решается вопрос о правовой квалификации инцидента и внесении соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Из-за поврежденных автомобилей, занявших проезжую часть, движение по объездной дороге в районе Нерубайского остается частично заблокированным. На трассе быстро образовалась пробка.

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