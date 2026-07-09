Ключевые моменты:

Предполагаемого виновника смертельной аварии на трассе Киев – Одесса задержали.

Полиция решает вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Оба водителя в момент ДТП были трезвыми.

В больницах остаются 12 госпитализированных пассажиров микроавтобуса, среди которых семеро – несовершеннолетние.

Напомним, сегодня утром, 9 июля, на трассе Киев – Одесса столкнулись маршрутный микроавтобус Mercedes и грузовик MAN. Это случилось на 354-м километре автодороги, недалеко от села Одаи Березовского района Одесской области.

По предварительным данным областного управления полиции, 55-летний водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz, следовавшего в сторону Одессы, остановился на подъеме из-за технической неисправности. В этот момент в заднюю часть микроавтобуса въехал грузовик MAN, двигавшийся в попутном направлении. От удара маршрутка перевернулась.

В результате аварии погиб 15-летний пассажир микроавтобуса. Еще 12 человек, среди которых семеро детей, были госпитализированы (ранее сообщалось, что в результате аварии в больнице оказались девять человек, в числе которых – шестеро несовершеннолетних).

По данным полиции, оба водителя в момент ДТП были трезвыми.

26-летнего водителя грузовика задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Ранее суд в Николаеве арестовал на 60 суток без права залога водителя Nissan Murano, подозреваемого в смертельном ДТП на трассе Одесса – Николаев.