Ключевые моменты:

Работы выполнялись в конце 2022 года за деньги Одесского областного бюджета. Речь идёт о ремонте крыши медцентра.

Директор фирмы завысил суммы в отчетах. Он подделал официальные документы, указав завышенную стоимость материалов и работ.

Ущерб — 300 тысяч гривен. Деньги перечислили на счёт компании, но использованы они были не по назначению. Прокуратура требует возмещения ущерба.

Расхищение бюджета при ремонте медцентра: подробности

Одесская областная прокуратура направила в суд дело против директора частной фирмы, которая проводила ремонт крыши в одном из корпусов КНП «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

Учреждение принадлежит области и получило бюджетные средства на ремонт. В результате закупки подрядчиком стало частное предприятие. В ноябре-декабре 2022 года директор этой фирмы лично оформил документы, в которых указал завышенную стоимость выполненных работ и материалов.

Как выяснило следствие, по этим поддельным документам из бюджета было незаконно перечислено 300 тысяч гривен. Крышу действительно отремонтировали, но «лишние» средства подрядчик потратил по своему усмотрению.

По ходатайству прокуратуры арестовано имущество подозреваемого. Также подан гражданский иск с требованием компенсировать причиненный ущерб.

Директору предприятия предъявлено обвинение по статьям:

ч. 4 ст. 191 УК Украины — завладение имуществом путём злоупотребления служебным положением;

ч. 1 ст. 366 УК Украины — служебный подлог.

Теперь его ждёт суд.

