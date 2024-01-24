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В Одессе подрядчик присвоил более четверти миллиона гривен на ремонте школьного укрытия

В Одессе подрядчик присвоил более четверти миллиона гривен на ремонте школьного укрытия

В Одессе будут судить подрядчика, который завысил стоимость ремонта школьного укрытия в Пересыпском районе и присвоил более 270 тысяч гривен бюджетных средств.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что подрядчик при выполнении ремонта простейшего укрытия школы в Пересыпском районе намеренно завысил объемы фактически выполненных работ, их стоимость и стоимость использованных строительных материалов, чем увеличил сумму якобы израсходованных средств на ремонт бомбоубежища.

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Общая стоимость работ по договору составляла 1,3 млн. гривен. Однако в результате таких действий подрядчика на счет предприятия безосновательно перечислено еще более 277 тысяч гривен.

Руководителя предприятия-подрядчика обвиняют в служебном подлоге и присвоении бюджетных средств по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Дело направлено в суд.

Кроме того, в служебной халатности по ч. 1 ст. 367 УК Украины подозревают инженера технадзора. Следствие в отношении его  продолжается.

В целях возмещения причиненного уголовным правонарушением вреда прокуратурой предъявлен иск.

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Виктория Басок ПРОФИЛЬ

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