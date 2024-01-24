В Одессе подрядчик присвоил более четверти миллиона гривен на ремонте школьного укрытия

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что подрядчик при выполнении ремонта простейшего укрытия школы в Пересыпском районе намеренно завысил объемы фактически выполненных работ, их стоимость и стоимость использованных строительных материалов, чем увеличил сумму якобы израсходованных средств на ремонт бомбоубежища.

Читайте также: В Одесской области школьное укрытие отремонтировали на 700 тысяч гривен дороже: куда дели деньги

Общая стоимость работ по договору составляла 1,3 млн. гривен. Однако в результате таких действий подрядчика на счет предприятия безосновательно перечислено еще более 277 тысяч гривен.

Руководителя предприятия-подрядчика обвиняют в служебном подлоге и присвоении бюджетных средств по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Дело направлено в суд.

Кроме того, в служебной халатности по ч. 1 ст. 367 УК Украины подозревают инженера технадзора. Следствие в отношении его продолжается.

В целях возмещения причиненного уголовным правонарушением вреда прокуратурой предъявлен иск.