В Одессе подрядчик присвоил более четверти миллиона гривен на ремонте школьного укрытия

В Одессе будут судить подрядчика, который завысил стоимость ремонта школьного укрытия в Пересыпском районе и присвоил более 270 тысяч гривен бюджетных средств.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Следствием установлено, что подрядчик при выполнении ремонта простейшего укрытия школы в Пересыпском районе намеренно завысил объемы фактически выполненных работ, их стоимость и стоимость использованных строительных материалов, чем увеличил сумму якобы израсходованных средств на ремонт бомбоубежища.
Читайте также: В Одесской области школьное укрытие отремонтировали на 700 тысяч гривен дороже: куда дели деньги
Общая стоимость работ по договору составляла 1,3 млн. гривен. Однако в результате таких действий подрядчика на счет предприятия безосновательно перечислено еще более 277 тысяч гривен.
Руководителя предприятия-подрядчика обвиняют в служебном подлоге и присвоении бюджетных средств по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Дело направлено в суд.
Кроме того, в служебной халатности по ч. 1 ст. 367 УК Украины подозревают инженера технадзора. Следствие в отношении его продолжается.
В целях возмещения причиненного уголовным правонарушением вреда прокуратурой предъявлен иск.