Ключевые моменты:

Раскрыта коррупционная схема в Одесском горсовете, связанная с захоронением воинов.

Присвоено почти 50% средств , выделенных на установку памятников.

Участники схемы — чиновники и предприниматели, действовали через завышенные договоры.

Всем фигурантам сообщено о подозрении, им грозит ответственность по ст. 191 УК Украины.

Похищены средства, которые предназначались для бесплатного захоронения защитников Украины

По данным следствия, к преступной деятельности причастны чиновники Одесского горсовета и местные предприниматели. Они заключали договоры по завышенным ценам на установку памятников, а разницу между реальной стоимостью и указанной в документах присваивали.

Согласно результатам независимой экспертизы, из 4,8 млн грн, выделенных на установку 88 памятников, было присвоено более 2,1 млн грн.

Всем участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 191 УК Украины — речь идет о хищении в особо крупных размерах в условиях военного положения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также правоохранители сообщили о подозрении пяти участникам организованной преступной группы, причастным к присвоению почти 4 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку укрытий гражданской защиты для учебных заведений в Одесской области.

По теме: В Одессе депутатку подозревают в хищении более 2 млн грн на программе реабилитации