Ключевые моменты:

Этой ночью враг выпустил 49 дронов-камикадзе, ракетами «Оникс» и «Искандер». ПВО сбила 44 БПЛА, но некоторые удары всё же достигли цели.

Харьков под обстрелом: начались масштабные пожары, есть разрушения и пострадавшие.

В Днепре в результате вчерашней атаки уже 31 пострадавший.

На фронте — ожесточенные бои. ВСУ за сутки уничтожили 920 российских военных, технику и почти 250 вражеских дронов.

Массированная атака на Украину: ракеты, дроны и КАБы

В ночь на 1 октября враг атаковал Украину:

49 ударными БПЛА,

1 противокорабельной ракетой «Оникс»,

4 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

По данным Воздушных сил, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание 5 ракет и БПЛА противника на 6 локациях.

Обстрел Харькова: разрушения, пожары и раненые

Харьков снова пережил тяжелую ночь — по городу враг нанес удар КАБами.

В результате атаки в Салтовском районе разрушен частный дом, повреждены еще 12 домов, автомобили, высоковольтные линии. Есть пострадавший.

В Киевском районе загорелись павильоны возле ст. м. «Барабашова» на площади более 2,8 тысячи квадратных метров. Пострадали люди, в общей сложности, по состоянию на утро известно о восьми пострадавших. Поврежден вход в метро.

На Салтовке горели гаражи — 15 разрушены до основания, выбиты окна в многоэтажках.

Коммунальные и экстренные службы города работали всю ночь, чтобы локализовать пожары, восстановить свет и воду.

Последствия удара по Днепру 30 сентября

В результате российской атаки на Днепр ударными дронами 30 сентября количество пострадавших возросло до 31 человека, среди них — несовершеннолетние. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

От удара вражеских беспилотников в городе пострадало здание медицинского центра и детской стоматологии, музей, один из лицеев города и корпус вуза, повреждено около 20 жилых домов.

В ночь на 1 октября россияне нанесли удары БпЛА по Петропавловской и Покровской громадам Синельниковщины. Повреждена инфраструктура и помещение, в котором располагались магазин и аптека. Загорелась сухая трава. Люди не пострадали.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений. Самыми горячими остаются Покровское и Новопавловское направления.

Вчера противник нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 112 управляемых авиабомб. Кроме того, осуществил 3 931 обстрел, в том числе 112 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 246 дронов-камикадзе.

В ответ Силы обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, три боевые бронированные машины, 13 артиллерийских систем, 249 БПЛА и 33 единицы автомобильной техники оккупантов.