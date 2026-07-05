Ключевые моменты:

В Украине обновили карту памятников и мемориальных досок Александру Пушкину, которые до сих пор не демонтированы.

В Одесской области остаются четыре таких объекта, три из них расположены в Одессе.

Еще один памятник Пушкину хранится в Татарбунарах.

В Украине идет процесс деколонизации: демонтируют имперские памятники и переименовывают топонимы.

Часть таких объектов до сих пор не демонтирована, что вызывает публичные дискуссии.

Деколонизация продолжается

В общественной организации «Деколонизация.Украина» сообщили, что в Украине обновили карту памятников и мемориальных досок, посвященных российскому поэту Александру Пушкину. Ведь постаменты до сих пор не убрали из публичного пространства. Среди областей, где процесс демонтажа еще не завершен, остается и Одесская.

По данным обновленной карты, на территории Одесской области остаются четыре объекта, посвященные Пушкину. Три из них расположены в Одессе: бюст возле здания Одесского городского совета, памятник рядом с Одесским литературным музеем, а также бюст на фасаде Одесского национального академического театра оперы и балета.

К слову, еще один памятник русскому поэту по-прежнему хранится в городе Татарбунары.

В список регионов, где еще остались подобные объекты, также вошел Киев. В столице на карте отмечен барельеф с изображением Пушкина, расположенный на доме по улице Януша Корчака, 60.

Кроме того, памятники Пушкину остаются на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Донецке, Луганске, Мариуполе, Скадовске, Геническом, Каховке, Бердянске, Мелитополе и в оккупированном Крыму.

Добавим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжается процесс деколонизации публичного пространства. Во многих городах демонтируют памятники и мемориальные знаки, относящиеся к деятелям русской имперской культуры, а также переименовывают улицы, площади и другие топонимы.

В то же время, часть таких объектов до сих пор остается на своих местах, что регулярно вызывает общественные дискуссии.

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