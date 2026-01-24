Ключевые моменты:

В Одессе расследовали нарушения при закупке медоборудования;

УЗИ-систему оплатили с НДС, несмотря на налоговое освобождение;

Дело передано в суд, фигурантке грозит до трех лет ограничения свободы.

Дело о закупке медицинского оборудования в Одессе

Киевская окружная прокуратура Одессы направила в суд уголовное производство о бюджетных нарушениях при закупке медицинского оборудования для одного из коммунальных медучреждений города. Нарушения были выявлены осенью прошлого года.

Правоохранители установили, что противоправные действия совершила 44-летняя главный бухгалтер одного из Центров первичной медико-санитарной помощи Одесского горсовета.

По данным следствия, при покупке ультразвуковой диагностической системы стоимостью 3,5 млн гривен бухгалтер не проверила законность формирования цены. Она согласовала оплату оборудования с включенным налогом на добавленную стоимость.

При этом во время действия военного положения медицинское оборудование освобождено от уплаты НДС. Из-за этого бюджету был нанесен ущерб почти на 230 тысяч гривен.

На основании собранных доказательств женщине сообщили о подозрении в служебной халатности. Речь идет о ненадлежащем выполнении должностных обязанностей, которое привело к существенному ущербу государственным интересам.

Максимальное наказание по этой статье — ограничение свободы сроком до трех лет. Также суд может запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же период.

