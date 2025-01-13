слуховий протез
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Слухопротезирование проводится в Сурдологическом центре городской клинической больницы №11. В центре работает специалист-сурдолог, который осуществляет аудиометрию и индивидуальный подбор слуховых аппаратов. Направление на обследование выдают семейные врачи или ЛОР-врачи консультативно-диагностических центров города.

В прошлом году в рамках этой программы бесплатно слухопротезирование получили 29 жителей Одессы. На текущий год запланировано обеспечение слуховыми аппаратами более 30 человек. Процесс протезирования проводится в соответствии с медицинскими стандартами и клиническими протоколами.

Право на бесплатное получение слуховых аппаратов имеют определенные категории населения, в частности:

  • лица с инвалидностью вследствие войны,
  • ветераны боевых действий,
  • почетные доноры,
  • граждане, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы,
  • жители Одессы в возрасте от 85 лет.

Решение о предоставлении аппаратов принимается с учетом доходов семьи и действующего законодательства.

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