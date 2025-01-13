Слухопротезирование проводится в Сурдологическом центре городской клинической больницы №11. В центре работает специалист-сурдолог, который осуществляет аудиометрию и индивидуальный подбор слуховых аппаратов. Направление на обследование выдают семейные врачи или ЛОР-врачи консультативно-диагностических центров города.

В прошлом году в рамках этой программы бесплатно слухопротезирование получили 29 жителей Одессы. На текущий год запланировано обеспечение слуховыми аппаратами более 30 человек. Процесс протезирования проводится в соответствии с медицинскими стандартами и клиническими протоколами.

Право на бесплатное получение слуховых аппаратов имеют определенные категории населения, в частности:

лица с инвалидностью вследствие войны,

ветераны боевых действий,

почетные доноры,

граждане, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы,

жители Одессы в возрасте от 85 лет.

Решение о предоставлении аппаратов принимается с учетом доходов семьи и действующего законодательства.

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