Слухопротезирование проводится в Сурдологическом центре городской клинической больницы №11. В центре работает специалист-сурдолог, который осуществляет аудиометрию и индивидуальный подбор слуховых аппаратов. Направление на обследование выдают семейные врачи или ЛОР-врачи консультативно-диагностических центров города.
В прошлом году в рамках этой программы бесплатно слухопротезирование получили 29 жителей Одессы. На текущий год запланировано обеспечение слуховыми аппаратами более 30 человек. Процесс протезирования проводится в соответствии с медицинскими стандартами и клиническими протоколами.
Право на бесплатное получение слуховых аппаратов имеют определенные категории населения, в частности:
- лица с инвалидностью вследствие войны,
- ветераны боевых действий,
- почетные доноры,
- граждане, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы,
- жители Одессы в возрасте от 85 лет.
Решение о предоставлении аппаратов принимается с учетом доходов семьи и действующего законодательства.
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