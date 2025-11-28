Ключевые моменты:

Правоохранители арестовали квартиры, дома и земельные участки боевиков ППК «Вагнер» и ППК «Редут» в Одесской и Харьковской областях.

Аресты провели полиция, досудебное расследование продолжается под наблюдением Офиса Генпрокурора.

В деле фигурирует имущество, связанное с НПК «Редут»

По информации пресс-службы ОГП, полиция оперативно произвела аресты участников ППК «Вагнер» – квартиры, жилые дома и земельные участки в Одесской и Харьковской областях. По ходатайству прокуроров наложено обременение на объекты недвижимости, принадлежащие лицам, причастным к деятельности боевиков частной военной компании.

Генеральная прокуратура обеспечила передачу этих объектов в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

К слову, по тому же делу конфисковали активы связанных с ППК «Редут»: коммерческое помещение на 500 м² и земельный участок на сумму более 2 млн грн.

Напомним, ПИК «Вагнер» и ПИК «Редут» — это российские вооруженные формирования, признанные международной преступной организацией. «Вагнер» принимает участие в боевых действиях на востоке Украины с 2014 года, а также в Сирии, Судане, Ливии и других странах. ППК «Редут» создано в 2018 году на базе 45-й бригады спецназначения. Она используется для контроля нефтяной и газовой инфраструктуры в Сирии, а с 2022 активно воюет в Украине.

