Ночь на субботу приготовила многим автомобилистам неприятный сюрприз на дорогах Одесской области. Как сообщают очевидцы в одесских Телеграм-каналах, по дороге на Паланку выстроилась километровая очередь из машин, которая практически не двигается.

Пассажиры и водители, застрявшие в огромном заторе, делятся в соцсетях кадрами дорожного коллапса. По их словам, движение на трассе в направлении контрольно-пропускного пункта практически заблокировано. Людям приходится часами стоять в ожидании возможности проехать.

Официальные службы пока не комментируют причины столь резкого усложнения движения. Однако напомним, что ранее дорожники предупреждали водителей о проведении ремонтных работ на участке трассы под Одессой, из-за чего в эти дни вводится ограничение движения транспорта. Вероятно, именно дорожный ремонт в сочетании с традиционным субботним потоком транспорта на границу и спровоцировал огромную пробку.

Настоятельно рекомендуем одесситам и гостям области, которые планируют поездку в сторону Молдовы, учитывать эту информацию при планировании маршрута, закладывать дополнительное время на дорогу или выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска (например, КПП «Староказачье»).

Также напомним, что в ночь с 23 на 24 мая из-за дорожных работ ограничат движение на трассе Р-33 Винница – Турбов – Гайсин – Балта – Великая Михайловка – /М-16/ в селе Павловка. Работы продлятся до 07:00 утра 24 мая.