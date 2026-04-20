Ключевые моменты:
- Плановые ремонтные работы в Одессе 21 апреля продлятся с 08:00 до 17:00.
- Ограничения коснутся Хаджибейского и Пересыпского районов города.
- Возможны перебои в работе критической инфраструктуры.
- Время работ может быть продлено в случае объявления воздушной тревоги.
Как сообщили в компании, плановые работы пройдут в течение дня – с 08:00 до 17:00. В это время электроснабжение будет ограничено для жителей Хаджибейского и Пересыпского районов.
В компании также предупреждают, что возможны перебои в работе критической инфраструктуры, а в случае объявления воздушной тревоги время выполнения работ может быть продлено.
Проверить ситуацию по своему адресу можно:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
