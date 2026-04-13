Ключевые моменты:
- Сегодня, 13 апреля, в Одессе запланирован ремонт тротуаров.
- Работы пройдут на двух улицах.
- Дополнительные детали о сроках выполнения работ не уточняются.
Согласно плану мэрии, работы пройдут на следующих локациях:
- ул. Решата Аметова (тротуар на участке от просп. Шевченко до дома по адресу просп. Шевченко, 11);
- ул. Южная (тротуар на участке от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского) (нечетная сторона).
Просим пешеходов быть внимательными при движении по указанным участкам, а водителей – учитывать возможное присутствие спецтехники у края проезжей части.
О сроках выполнения работ в мэрии не информируют.
Также напомним, что в Одессе продолжается строительство нового бюветного комплекса по улице Академика Сахарова.
