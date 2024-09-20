В мэрии Одессы ответили, будут ли сносить памятник Пушкину (видео)

В Одесской ОВА распорядились снести памятник Александру Пушкину на Приморском бульваре. Но муниципальные власти не будут спешить выполнять это распоряжение. Судьбу бюста поэта должна решить международная организация ЮНЕСКО.
Подробности рассказал «Одесской Жизни» Иван Липтуга, руководитель Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета.
С одной стороны, распоряжение Одесской областной военной администрации городские власти должны выполнить. Но, поскольку они установлены в охранной зоне ЮНЕСКО, для них законом предусмотрено исключение — его нормы не применяются в отношении объектов всемирного культурного наследия.
В этой охранной зоне нельзя демонтировать исторические памятники без согласования с этой международной организацией. Напомним, что она охватывает исторический центр Одессы и берет под охрану архитектурный ансамбль, который состоит из площадей и улиц, а также дополняющие его исторические объекты. К таковым как раз и относятся памятники Пушкину на Приморском бульваре и Воронцову на Соборной площади (его, кстати, областные власти также распорядились демонтировать).
— Поскольку эти памятники у нас являются частью ландшафта всей исторической части города, то возникает коллизия: один закон требует демонтировать и перенести их в музейное пространство, другой — сохранить, там, где они расположены. Опять же — будем ждать заключения ЮНЕСКО, — рассказал Иван Липтуга.
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Напомним, что глава Одесской военной администрации Олег Кипер в последнее время постоянно подчеркивает, что его распоряжение о демонтаже исторических памятников должно быть выполнено.
Ранее Министерство культуры изъяло Памятники Пушкину, князю Воронцову и другим российским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения. Это открыло возможность их демонтировать.
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