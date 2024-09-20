В мэрии Одессы ответили, будут ли сносить памятник Пушкину (видео)

Подробности рассказал «Одесской Жизни» Иван Липтуга, руководитель Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета.

С одной стороны, распоряжение Одесской областной военной администрации городские власти должны выполнить. Но, поскольку они установлены в охранной зоне ЮНЕСКО, для них законом предусмотрено исключение — его нормы не применяются в отношении объектов всемирного культурного наследия.

В этой охранной зоне нельзя демонтировать исторические памятники без согласования с этой международной организацией. Напомним, что она охватывает исторический центр Одессы и берет под охрану архитектурный ансамбль, который состоит из площадей и улиц, а также дополняющие его исторические объекты. К таковым как раз и относятся памятники Пушкину на Приморском бульваре и Воронцову на Соборной площади (его, кстати, областные власти также распорядились демонтировать).

— Поскольку эти памятники у нас являются частью ландшафта всей исторической части города, то возникает коллизия: один закон требует демонтировать и перенести их в музейное пространство, другой — сохранить, там, где они расположены. Опять же — будем ждать заключения ЮНЕСКО, — рассказал Иван Липтуга.

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Напомним, что глава Одесской военной администрации Олег Кипер в последнее время постоянно подчеркивает, что его распоряжение о демонтаже исторических памятников должно быть выполнено.

Ранее Министерство культуры изъяло Памятники Пушкину, князю Воронцову и другим российским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения. Это открыло возможность их демонтировать.

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