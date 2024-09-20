Памятник Пушкину в Одессе снесут, — Олег Кипер

Об этом руководитель Одесской ОВА Олег Кипер рассказал в интервью видеопроекту «Міста сили».

Переименование улиц в Одессе — одна из самых остро обсуждаемых тем в городе. По словам, Кипера, есть ряд“скандальных” улиц, против переименования которых выступили одесситы и горячие споры вокруг них продолжаются до сих пор.

По шести-семи улицам споры не заканчиваются и сами политики начинают их возбуждать эти вопросы, для того чтобы, видимо, получить какие-то бонусы и дивиденды у будущих, как они считают, своих избирателей. Я считаю, что есть закон и его нужно выполнять — жизнь изменилась. Сегодня у нас другие герои.

По словам Кипера, его удивляет реакция людей на переименование. Например, улицы Пушкинской, которой вернули историческое название Итальянская. Площадь Думская переименована в Биржевую — это также ее старое историческое название. То есть никто ничего нового не придумал.

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Я долго думал, почему люди реагируют. Молодежь не реагирует, молодежь живет уже новой жизнью, а более старшее поколение так реагирует видимо потому, что они не по по названиям улица скучают, а по месту, где любили, гуляли, пели, танцевали, веселились. Я думаю, что именно из-за этого возникла проблема. Сегодня настало новое время и у нас есть возможность подвести черту под этим всем вопросом и двигаться дальше.

Что касается сноса памятника Пушкину в Одессе, то на сегодня по городам Украины уже разошлись распоряжения по сносу таких памятников. Однако заниматься этим будет не ОГА, сделать это предстоит мэрии, отметил руководитель Одесской ОГА.

То, что мы видим рядом с памятником Пушкина — разбомблено, и все понимают, что они (россияне. — ред.) принесли беду и городу и нашим людям, а я много раз выезжал на место атак и много раз видел трупы детей и взрослых… Ну, написали какие-то хорошие слова про Одессу, а что сегодня не пишут про Одессу? Поэтому, я думаю, что на этом надо поставить точку.

Напомним, против сноса памятника выступает мэр Одессы Геннадий Труханов выступает , аргументируя, что он является частью реестра ЮНЕСКО и символом одесской истории и мировой культуры. Труханов считает, что сделать это означает отдать поэта россиянам, хотя он жил и творил в Одессе.