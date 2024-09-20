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Чи будуть в Одесі зносити пам’ятник Пушкіну: відповідь мерії (відео)

Чи будуть в Одесі зносити пам’ятник Пушкіну: відповідь мерії (відео)

В Одеській ОВА розпорядилися знести пам’ятник Олександру Пушкіну на Приморському бульварі. Але муніципальна влада не буде поспішати виконувати це розпорядження. Долю бюста поета має вирішити міжнародна організація ЮНЕСКО.

Подробиці розповів “Одеському Життю” Іван Ліптуга, керівник Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради.

З одного боку, розпорядження Одеської обласної воєнної адміністрації міська влада має виконати. Але, оскільки вони встановлені в охоронній зоні ЮНЕСКО, для них законом передбачено виняток — його норми не застосовуються щодо об’єктів всесвітньої культурної спадщини.

В цій охоронній зоні не можна демонтувати історичні пам’ятники без погодження з цією міжнародною організацією. Нагадаємо, що вона охоплює історичний центр Одеси і бере під охорону архітектурний ансамбль, який складається з площ та вулиць, а також історичні об’єкти, що його доповнюють. До таких як раз і відносяться пам’ятники Пушкіну на Приморському бульварі і Воронцову на Соборній площі (його, до речі, обласна влада також розпорядилася демонтувати).

— Оскільки ці пам’ятники в нас є частиною ландшафту всієї історичної частини міста, то виникає колізія: один закон вимагає демонтувати й перенести їх у музейний простір, інший — зберегти, там, де вони розташовані. Знову ж таки — чекатимемо на висновок ЮНЕСКО, — розповів Іван Ліптуга.

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Нагадаємо, що голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер останнім часом постійно наголошує на тому, що його розпорядження про демонтаж історичних пам’ятників має бути виконаним.

Раніше Міністерство культури вилучило Пам’ятники Пушкіну, князю Воронцову та іншим російським діячам з Державного реєстру нерух омих пам’яток культурної спадщини національного значення. Це відкрило можливість їх демонтувати.

Дивіться також інтерв’ю “Одеського Життя” з істориком і членом історико-топонімічної комісії Олександром Бабичем про причини та процес перейменування сотень вулиць в Одесі:

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