626 лет Саврани: наварили борща и отпраздновали донатами на ВСУ

Путешествуя в прошлое

Стоянки древних охотников и собирателей появились здесь еще в 5-4 тысячелетиях до нашей эры. На протяжении веков на этих землях кочевали или оседло жили киммерийцы, скифы, сарматы, готы, гунны, авары, хазары, славяне, печенеги, половцы, литвины, татары.

Расположенная на важной «транспортной магистрали» — Татарском и Кучманском путях, — Савранщина с XIV века до 1569 года входила в Великое княжество Литовское, а река Савранка была естественной границей между Литвой и Османской империей. Именно к тем временам относится и первое письменное упоминание о Саврань, где отмечается, что литовский князь Витовт передал городок, основанный в 1392 году, земянину Косте Кошиловичу.

В 1489-м на реке Савранка состоялась битва войск сына польского королевича Яна Альбрехта с татарами. Историки ее связывают с первым упоминанием о местных казаках, которые указывали дорогу польским драгунам.

После Люблинской унии (1569 год) городок Саврань вошел в состав Брацлавского воеводства Речи Посполитой и принадлежал канцлеру и коронному гетману Яну Замойскому, а вскоре — польским магнатам Конецпольским.

В 1634-м, чтобы противостоять татарско-турецким набегам, Станислав Конецпольский поручил французскому инженеру-фортификатору и картографу Гийому Левассеру де Боплану построить крепость Усть-Саврань.

Во времена владычества господ Любомирских в середине XVIII в. на Савранщине основано большинство нынешних сел.

Во времена российской империи (с 1793-го) — в городке (волостной центр) Балтского уезда Подольской губернии уже собирались большие базары-ярмарки, куда из близлежащих сел свозили хлеб, скот, белую глину. Местные ремесленники продавали одежду, обувь, конскую сбрую, изделия из дерева и т.д.

Что касается названия «Саврань», то с разных языков оно переводится по-разному: с тюркского есть в нескольких значениях — «волочащаяся» (вероятно, имеется в виду волнистый ход реки), «погонщик верблюдов», «яма», «песня». С иранского языка — «черное место».

А еще есть предположение, что название поселка происходит от имени турецкого янычара-грека Саврасоса.

Охотно донатили на поддержку защитников Отечества

На праздновании 626-й годовщины поселка Саврань участники и гости собирали средства нашим воинам, которые мужественно защищают родную землю.

От Савранской громады представителям двух воинских частей передали автомобиль «шкода» и дрон «Королева шершней», а также копчености и вкусности. В ответ военные, которые присутствовали на празднике, поблагодарили главу района Михаила Лазаренко и главу Савранской громады Олега Жируна за постоянную помощь армии от жителей Подольщины, вручив благодарности представителям власти, аграриям и предпринимателям края.

Интересным и насыщенным было ярмарки. Повара Северного профессионального колледжа (директор Ярослава Жирун) устроили праздник борща, приготовив 200-литровый котел национального блюда. Гости охотно угощались борщом, домашней выпечкой и многочисленными блюдами. На добрую память каждый мог приобрести сувениры на патриотическую тематику от народных умельцев, а также знаменитые савранские веники. Изделия высокого качества с национальным самобытным колоритом полюбились многим покупателям.

Недавно «Одесская жизнь» узнавала, во сколько обойдется приготовление борща в разных регионах Украины, Румынии и США.

Интересную концертную программу подготовили лучшие творческие коллективы общины и гости фестиваля.

Успешно прошел аукцион изделий мастеров Савранской громады, средства от которого будут направлены на поддержку ВСУ. Всего было выручено 83 тысячи гривен. В частности, за искусно вырезанный из дерева герб выручили пять тысяч.

По случаю годовщины поселка состоялся футбольный турнир. Убедительную победу одержала футбольная команда Савранского лицея. Концебовские лицеисты завоевали серебро. Третье место заняла юная команда из Осичек.

Вот так савранцы праздновали и заодно сделали еще одно хорошее дело для защиты Украины.

По легендам — на Савранщину

На реке Савранке раскидистые ивы и высокие камыши скрывают Остров любви. Говорят, что когда с небес сорвется звездочка и погаснет в пене водопада, а вы загадаете самое заветное желание, то оно обязательно сбудется.