Одесса после деколонизации и декоммунизации: что будет с культурным наследием города

Литературный город — без памяти о писателях?

Уже год, как исторический центр Одессы занесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Попасть в этот престижный перечень наш город пытался с 2008 года. И вот, когда цель достигнута, в рамках выполнения законов о декоммунизации и деколонизации прописано переименовать исторические топонимы и демонтировать памятники, ставшие неотъемлемой историко-культурной составляющей охранной зоны.

— Исторический центр внесли в два списка ЮНЕСКО: всемирного наследия и всемирного наследия под угрозой. Согласно номинационному досье, это включает как материальное культурное наследие — то есть архитектуру и памятники, так и нематериальное — нашу мультикультурность и многонациональность, — рассказывает Иван Липтуга, — Кроме этого, с 2019 года Одесса является одним из 246 творческих городов в области литературы — литературным городом ЮНЕСКО. Для включения в этот список существуют свои критерии. В частности — заполнялась анкета, где перечислялись все имена писателей, которые дали нам на это право.

Один из пунктов, который делает возможным вступление в сообщество креативных городов, — особенность города, которая нашла отражение в литературе. И Одесса уже давно стала художественным образом, который вошел в мировую культуру. А в 1910-1920 годах здесь зародилась литературная школа, получившая название юго-западной. Она обогатила литературу именами Исаака Бабеля, Юрия Олеши, Эдуарда Багрицкого, Валентина Катаева, Ильи Ильфа, Евгения Петрова… В честь литераторов, живших в Одессе и писавших о нашем городе, названы 32 одесские улицы, созданы 34 мемориальные доски.

— А мы сегодня сами отказываемся от этих имен — ключевых имен нашей одесской литературной школы. Расписываемся в том, что не ценим наш статус литературного города ЮНЕСКО. Переименовали улицы, названные в честь всех, кто вошел в номинационное досье литературного города, — подчеркивает директор департамента культуры, — писателей, произведения которых переведены на десятки языков, изданы в разных странах. Всех, кем Одесса всегда гордилась.

Об универсальной культурной ценности

То же касается и исторического центра. Правда, в положении ЮНЕСКО нет жесткого пункта, на который можно сослаться, запрещающего менять названия улиц в охранной зоне, не скрывает Липтуга. И сегодня члены рабочей группы ООГА утверждают, что ЮНЕСКО к переименованиям не имеет никакого отношения.

— Есть понятие «универсальная культурная ценность», которое включает, в частности, и топонимы. Именно эта норма лежала в основе принятия решения о внесении нас в список всемирного культурного наследия. И когда мы переименовываем топонимы, мы нарушаем универсальную культурную ценность охранной зоны. Это точно так же, как сегодня строители могут сказать, что построят новое здание вместо старинного, не выше соседнего строения. И скажут, что тем самым они ничего не нарушили в зоне ЮНЕСКО, — приводит пример Иван Липтуга, — Но любые изменения в историческом центре образообразующих элементов — архитектурных, градостроительных, топонимических — меняют универсальную ценность объекта ЮНЕСКО. И мы должны, сохраняя ее, информировать ЮНЕСКО о любых изменениях — поэтому будем спрашивать, как это повлияет на наш статус.

Вот только вопрос — сможет ли ЮНЕСКО и как скоро повлиять на процедуру переименований? Или может выразить только «глубокую озабоченность»?

— Это может занять месяц — может больше. В любом случае — эта процедура не быстрая, не рассчитана на какой-то хайп или голосование в социальных сетях, — отмечает директор департамента, — Коммуникация с ЮНЕСКО происходит через комиссию ЮНЕСКО в министерстве иностранных дел, через министерство культуры. Затем комитет всемирного культурного наследия это будет рассматривать.

Сносить нельзя оставить

Не информируя ЮНЕСКО, нельзя и демонтировать исторические памятники, расположенные в центре Одессы, дополняющие архитектурный ансамбль площадей и улиц города.

Вместе с тем вместе с монументом Пушкину, расположенным на Приморском бульваре, еще в конце прошлого года министерство культуры отменило статус памятника национального значения также памятнику генералу-губернатору юго-восточной Украины Михаилу Воронцову. Но поскольку они установлены в охранной зоне ЮНЕСКО, для них законом предусмотрено исключение — его нормы не применяются в отношении объектов всемирного культурного наследия.

— Поскольку эти памятники у нас являются частью ландшафта всей исторической части города, то возникает коллизия: один закон требует демонтировать и перенести их в музейное пространство, другой — сохранить, там, где они расположены. Опять же — будем ждать заключения ЮНЕСКО, — говорит директор департамента культурного наследия.

Как Чайковского «реабилитировали»

Внесен в список на демонтаж и памятник Исааку Бабелю. Несмотря на то, что писатель был казнен сталинским режимом. Вместе с ним к сносу приговорены:

макеты ордена Ленина,

братская могила красногвардейцев на Куликовом поле,

Александровская колонна,

стена чекистов,

памятники Комсомольцам на Старопортофрансковской,

памятник Горькому,

памятник Толстому,

памятник Глушко,

памятник Мариненскому,

памятник Зое Космодемьянской,

памятник Мичурину,

памятник Малиновскому,

памятник Посмитному,

памятник Пушкину на Приморском бульваре и на Пушкинской, 13,

памятник Мечникову,

памятник Черняховскому,

памятник Нилусу,

памятник Чкалову,

памятник Высоцкому.

— То есть — в список внесли всех, кто жил и работал в эпоху советского или имперского периода. Почти любого можно так притянуть. И почему мы должны отказаться от имен освободителей Одессы во время второй мировой войны? Никто не умаляет подвига сегодняшних павших героев, но зачем «декоммунизировать» тех, кто отстаивал наш город в 1941 — 1944-м? Нужна научная экспертиза, — убежден Иван Липтуга, — У нас есть пример — Киевская консерватория имени Чайковского, которая получила и международную экспертизу, и национальную экспертизу. Они свой статус и имя отстояли, этническое происхождение Чайковского отстояли.

Без Бабеля, но с 12 стулом

Правда, не все скульптурные композиции на литературные темы значатся в реестре памятников. Часть из них — просто малые скульптурные формы. По крайней мере, на «12 стул» распоряжение ОГА точно не распространяется. Нет статуса памятника и у Аллеи звезд. Не подлежат демонтажу и памятники писателям, установленные во дворике Литературного музея. Это закрытая территория. И закон как раз говорит о том, что нужно переносить памятники из публичного пространства в музейное. Другой вопрос — там нет места, чтобы поставить все демонтированные монументы.

— Я не был свидетелем сбора средств на памятник Пушкину на Приморском бульваре. Говорят, что собирали одесситы. Но я был свидетелем и активным участником сбора средств на памятник Бабелю. Компания, в которой я тогда работал, дала треть суммы. Это была очень дорогая скульптура — средства на нее тяжело собирались. А сегодня очень легко сказать, что все это надо демонтировать. А что взамен? Выделяются ли какие-то средства на установку альтернативных скульптур, тем кого считают недооцененными? Нельзя город оставить вообще без признаков истории, отфотошопить память о прошлом, — убежден Липтуга, — Для того, чтобы сохранить информацию для будущих поколений, и существуют такие организации, как ЮНЕСКО.

Миллионы на таблички

В денежный эквивалент все мероприятия по переименованию еще не перевели. Но, по мнению Ивана Липтуги, это будет весьма затратный процесс.

— Если у нас переименовано за период войны около 350 улиц — то следует поменять все таблички, номерные знаки, всем юрлицам, зарегистрированным по этим адресам — пройти перерегистрацию, поменять свои уставы. Я уже не говорю о мемориальных досках. Перевести просто так их на украинский язык нельзя. Каждая из них создана определенным скульптором из бронзы, мрамора, гипса. Эти доски нельзя переделать — это будет уже не оригинальное художественное произведение. А сделать их все под одну гребенку, в одном шаблоне тоже нельзя. Поэтому на создание новых пойдут миллионы, — считает директор департамента, — И, уверяю, те люди, которые кричали сегодня за переименование, завтра будут кричать, чтобы не тратили бюджетные деньги.

— Закон есть закон. И губернатор не мог его не выполнить. Но, однозначно, — этот закон не совершенен, — отмечает Иван Липтуга, — Много там заложено коллизий, которые можно трактовать по-разному. Здесь нужна глубокая и юридическая, и культурологическая оценка. Сейчас, когда война, я бы этим вообще не занимался. Потому что, сегодня, когда все должны быть объединены против врага, это только вносит раскол, разъединяет людей. В то же время одесситы высказываются против — пишут письма в разные инстанции. Дальше — юридически будем смотреть и ждать выводов ЮНЕСКО.

Распри вокруг «Якира-Сердце»: кому принадлежит туристический символ, и стоит ли его демонтировать

Одновременно с бурным обсуждением топонимических переименований кое-кто в Одессе снова поднимает вопрос об уместности на улицах города его туристического символа «Якорь-Сердце».

В 2012 году проект логотипа разработала студия российского дизайнера Артемия Лебедева.

Перед началом полномасштабной войны Лебедев попал под санкции СНБО. В июне 2022 года он незаконно приехал на территорию Запорожской атомной электростанции и одобрил ее захват. Служба безопасности Украины объявила Лебедеву о подозрении.

Еще в 2022 году депутат горсовета Петр Обухов предлагал отказаться от «Якира-Сердце». Но городские власти отклонили эту инициативу. После недавнего скандального интервью Лебедева, где он призвал РФ захватить поскорее Одессу, чтобы он мог, по его выражению, «пожрать» в ресторане «Дача», представлять наш город символом, созданным в мастерской откровенного врага, снова показалось неприемлемым. За комментариями по этому вопросу мы обратились к директору департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета Ивану Липтуге.

— Если речь идет о скульптуре, то это работа киевского скульптора Олега Черноиванова. Она отличается от графического логотипа, разработанного когда-то по нашему заказу в студии Лебедева. Скульптура, созданная Черноивановым, более изящная. Кроме того, что мы заказали там графический логотип, эта студия никогда больше не занималась брендингом города. Этим занималась Ассоциация туризма Одессы и Одесский городской совет в лице КП «Туристический информационный центр». Логотип неоднократно видоизменялся — его многократно перерисовывала одесская студия Ивана Воина, с которой часто сотрудничает Ассоциация туризма Одессы, — отмечает директор департамента, — Снимать символ сейчас — очередная глупость. К якорю есть вопросы? К сердцу есть вопросы? Символ якоря имеет тысячелетнюю историю. Надо просто перестать привязывать наш символ к этому самому…

Из одесского оригинала уже сделано семь бронзовых скульптур, которые установлены в разных городах-побратимах Одессы: в Регенсбурге, Марселе, Стамбуле, Ларнаке, Йокогаме, Клайпеде, Генуе.

— Мы их тоже будем сносить?» — задает риторический вопрос директор департамента — Напишем во все города-побратимы: снимите их?

По словам Ивана Липтуги, сначала авторские права на «Якорь-Сердце» принадлежали ему — он заказывал символ, как частное лицо. Затем — передал 50% КП «Туристический информационный центр». А когда пришел на службу в горсовет, чтобы не было конфликта интересов, на муниципальный туристический центр переписал и свои 50%. Поэтому сейчас все права на «Якорь-Сердце» — у города.

— Символ всегда был свободен в использовании, — утверждает Липтуга, — С него никто никогда не получал никаких роялти, дивидендов — ни город, ни частные лица. Он принадлежит всем горожанам.