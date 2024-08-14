Одесса после деколонизации и декоммунизации: что будет с культурным наследием города

Недавнее распоряжение председателя ООГА Олега Кипера о переименовании почти сотни одесских топонимов и сносе десятков памятников продолжает будоражить одесситов. В частности, в «список Кипера» вошли улицы, названные в честь выдающихся писателей и защитников Одессы времен второй мировой войны. Кто-то яростно выступает против переименований, утверждая, что такая культурно-общественная политика обезличивает наш уникальный город. Кто-то настаивает, что украинской Одессе давно пора распрощаться с рудиментами имперского наследия. О том, можно ли, выполняя закон, сохранить идентичность Одессы, мы говорим с директором департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции одесского горсовета Иваном Липтугой.
Литературный город — без памяти о писателях?
Уже год, как исторический центр Одессы занесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Попасть в этот престижный перечень наш город пытался с 2008 года. И вот, когда цель достигнута, в рамках выполнения законов о декоммунизации и деколонизации прописано переименовать исторические топонимы и демонтировать памятники, ставшие неотъемлемой историко-культурной составляющей охранной зоны.
— Исторический центр внесли в два списка ЮНЕСКО: всемирного наследия и всемирного наследия под угрозой. Согласно номинационному досье, это включает как материальное культурное наследие — то есть архитектуру и памятники, так и нематериальное — нашу мультикультурность и многонациональность, — рассказывает Иван Липтуга, — Кроме этого, с 2019 года Одесса является одним из 246 творческих городов в области литературы — литературным городом ЮНЕСКО. Для включения в этот список существуют свои критерии. В частности — заполнялась анкета, где перечислялись все имена писателей, которые дали нам на это право.
Один из пунктов, который делает возможным вступление в сообщество креативных городов, — особенность города, которая нашла отражение в литературе. И Одесса уже давно стала художественным образом, который вошел в мировую культуру. А в 1910-1920 годах здесь зародилась литературная школа, получившая название юго-западной. Она обогатила литературу именами Исаака Бабеля, Юрия Олеши, Эдуарда Багрицкого, Валентина Катаева, Ильи Ильфа, Евгения Петрова… В честь литераторов, живших в Одессе и писавших о нашем городе, названы 32 одесские улицы, созданы 34 мемориальные доски.
— А мы сегодня сами отказываемся от этих имен — ключевых имен нашей одесской литературной школы. Расписываемся в том, что не ценим наш статус литературного города ЮНЕСКО. Переименовали улицы, названные в честь всех, кто вошел в номинационное досье литературного города, — подчеркивает директор департамента культуры, — писателей, произведения которых переведены на десятки языков, изданы в разных странах. Всех, кем Одесса всегда гордилась.
Об универсальной культурной ценности
То же касается и исторического центра. Правда, в положении ЮНЕСКО нет жесткого пункта, на который можно сослаться, запрещающего менять названия улиц в охранной зоне, не скрывает Липтуга. И сегодня члены рабочей группы ООГА утверждают, что ЮНЕСКО к переименованиям не имеет никакого отношения.
— Есть понятие «универсальная культурная ценность», которое включает, в частности, и топонимы. Именно эта норма лежала в основе принятия решения о внесении нас в список всемирного культурного наследия. И когда мы переименовываем топонимы, мы нарушаем универсальную культурную ценность охранной зоны. Это точно так же, как сегодня строители могут сказать, что построят новое здание вместо старинного, не выше соседнего строения. И скажут, что тем самым они ничего не нарушили в зоне ЮНЕСКО, — приводит пример Иван Липтуга, — Но любые изменения в историческом центре образообразующих элементов — архитектурных, градостроительных, топонимических — меняют универсальную ценность объекта ЮНЕСКО. И мы должны, сохраняя ее, информировать ЮНЕСКО о любых изменениях — поэтому будем спрашивать, как это повлияет на наш статус.
Вот только вопрос — сможет ли ЮНЕСКО и как скоро повлиять на процедуру переименований? Или может выразить только «глубокую озабоченность»?
— Это может занять месяц — может больше. В любом случае — эта процедура не быстрая, не рассчитана на какой-то хайп или голосование в социальных сетях, — отмечает директор департамента, — Коммуникация с ЮНЕСКО происходит через комиссию ЮНЕСКО в министерстве иностранных дел, через министерство культуры. Затем комитет всемирного культурного наследия это будет рассматривать.
Сносить нельзя оставить
Не информируя ЮНЕСКО, нельзя и демонтировать исторические памятники, расположенные в центре Одессы, дополняющие архитектурный ансамбль площадей и улиц города.
Вместе с тем вместе с монументом Пушкину, расположенным на Приморском бульваре, еще в конце прошлого года министерство культуры отменило статус памятника национального значения также памятнику генералу-губернатору юго-восточной Украины Михаилу Воронцову. Но поскольку они установлены в охранной зоне ЮНЕСКО, для них законом предусмотрено исключение — его нормы не применяются в отношении объектов всемирного культурного наследия.
— Поскольку эти памятники у нас являются частью ландшафта всей исторической части города, то возникает коллизия: один закон требует демонтировать и перенести их в музейное пространство, другой — сохранить, там, где они расположены. Опять же — будем ждать заключения ЮНЕСКО, — говорит директор департамента культурного наследия.
Как Чайковского «реабилитировали»
Внесен в список на демонтаж и памятник Исааку Бабелю. Несмотря на то, что писатель был казнен сталинским режимом. Вместе с ним к сносу приговорены:
- макеты ордена Ленина,
- братская могила красногвардейцев на Куликовом поле,
- Александровская колонна,
- стена чекистов,
- памятники Комсомольцам на Старопортофрансковской,
- памятник Горькому,
- памятник Толстому,
- памятник Глушко,
- памятник Мариненскому,
- памятник Зое Космодемьянской,
- памятник Мичурину,
- памятник Малиновскому,
- памятник Посмитному,
- памятник Пушкину на Приморском бульваре и на Пушкинской, 13,
- памятник Мечникову,
- памятник Черняховскому,
- памятник Нилусу,
- памятник Чкалову,
- памятник Высоцкому.
— То есть — в список внесли всех, кто жил и работал в эпоху советского или имперского периода. Почти любого можно так притянуть. И почему мы должны отказаться от имен освободителей Одессы во время второй мировой войны? Никто не умаляет подвига сегодняшних павших героев, но зачем «декоммунизировать» тех, кто отстаивал наш город в 1941 — 1944-м? Нужна научная экспертиза, — убежден Иван Липтуга, — У нас есть пример — Киевская консерватория имени Чайковского, которая получила и международную экспертизу, и национальную экспертизу. Они свой статус и имя отстояли, этническое происхождение Чайковского отстояли.
Без Бабеля, но с 12 стулом
Правда, не все скульптурные композиции на литературные темы значатся в реестре памятников. Часть из них — просто малые скульптурные формы. По крайней мере, на «12 стул» распоряжение ОГА точно не распространяется. Нет статуса памятника и у Аллеи звезд. Не подлежат демонтажу и памятники писателям, установленные во дворике Литературного музея. Это закрытая территория. И закон как раз говорит о том, что нужно переносить памятники из публичного пространства в музейное. Другой вопрос — там нет места, чтобы поставить все демонтированные монументы.
— Я не был свидетелем сбора средств на памятник Пушкину на Приморском бульваре. Говорят, что собирали одесситы. Но я был свидетелем и активным участником сбора средств на памятник Бабелю. Компания, в которой я тогда работал, дала треть суммы. Это была очень дорогая скульптура — средства на нее тяжело собирались. А сегодня очень легко сказать, что все это надо демонтировать. А что взамен? Выделяются ли какие-то средства на установку альтернативных скульптур, тем кого считают недооцененными? Нельзя город оставить вообще без признаков истории, отфотошопить память о прошлом, — убежден Липтуга, — Для того, чтобы сохранить информацию для будущих поколений, и существуют такие организации, как ЮНЕСКО.
Миллионы на таблички
В денежный эквивалент все мероприятия по переименованию еще не перевели. Но, по мнению Ивана Липтуги, это будет весьма затратный процесс.
— Если у нас переименовано за период войны около 350 улиц — то следует поменять все таблички, номерные знаки, всем юрлицам, зарегистрированным по этим адресам — пройти перерегистрацию, поменять свои уставы. Я уже не говорю о мемориальных досках. Перевести просто так их на украинский язык нельзя. Каждая из них создана определенным скульптором из бронзы, мрамора, гипса. Эти доски нельзя переделать — это будет уже не оригинальное художественное произведение. А сделать их все под одну гребенку, в одном шаблоне тоже нельзя. Поэтому на создание новых пойдут миллионы, — считает директор департамента, — И, уверяю, те люди, которые кричали сегодня за переименование, завтра будут кричать, чтобы не тратили бюджетные деньги.
— Закон есть закон. И губернатор не мог его не выполнить. Но, однозначно, — этот закон не совершенен, — отмечает Иван Липтуга, — Много там заложено коллизий, которые можно трактовать по-разному. Здесь нужна глубокая и юридическая, и культурологическая оценка. Сейчас, когда война, я бы этим вообще не занимался. Потому что, сегодня, когда все должны быть объединены против врага, это только вносит раскол, разъединяет людей. В то же время одесситы высказываются против — пишут письма в разные инстанции. Дальше — юридически будем смотреть и ждать выводов ЮНЕСКО.
Распри вокруг «Якира-Сердце»: кому принадлежит туристический символ, и стоит ли его демонтировать
Одновременно с бурным обсуждением топонимических переименований кое-кто в Одессе снова поднимает вопрос об уместности на улицах города его туристического символа «Якорь-Сердце».
В 2012 году проект логотипа разработала студия российского дизайнера Артемия Лебедева.
Перед началом полномасштабной войны Лебедев попал под санкции СНБО. В июне 2022 года он незаконно приехал на территорию Запорожской атомной электростанции и одобрил ее захват. Служба безопасности Украины объявила Лебедеву о подозрении.
Еще в 2022 году депутат горсовета Петр Обухов предлагал отказаться от «Якира-Сердце». Но городские власти отклонили эту инициативу. После недавнего скандального интервью Лебедева, где он призвал РФ захватить поскорее Одессу, чтобы он мог, по его выражению, «пожрать» в ресторане «Дача», представлять наш город символом, созданным в мастерской откровенного врага, снова показалось неприемлемым. За комментариями по этому вопросу мы обратились к директору департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета Ивану Липтуге.
— Если речь идет о скульптуре, то это работа киевского скульптора Олега Черноиванова. Она отличается от графического логотипа, разработанного когда-то по нашему заказу в студии Лебедева. Скульптура, созданная Черноивановым, более изящная. Кроме того, что мы заказали там графический логотип, эта студия никогда больше не занималась брендингом города. Этим занималась Ассоциация туризма Одессы и Одесский городской совет в лице КП «Туристический информационный центр». Логотип неоднократно видоизменялся — его многократно перерисовывала одесская студия Ивана Воина, с которой часто сотрудничает Ассоциация туризма Одессы, — отмечает директор департамента, — Снимать символ сейчас — очередная глупость. К якорю есть вопросы? К сердцу есть вопросы? Символ якоря имеет тысячелетнюю историю. Надо просто перестать привязывать наш символ к этому самому…
Из одесского оригинала уже сделано семь бронзовых скульптур, которые установлены в разных городах-побратимах Одессы: в Регенсбурге, Марселе, Стамбуле, Ларнаке, Йокогаме, Клайпеде, Генуе.
— Мы их тоже будем сносить?» — задает риторический вопрос директор департамента — Напишем во все города-побратимы: снимите их?
По словам Ивана Липтуги, сначала авторские права на «Якорь-Сердце» принадлежали ему — он заказывал символ, как частное лицо. Затем — передал 50% КП «Туристический информационный центр». А когда пришел на службу в горсовет, чтобы не было конфликта интересов, на муниципальный туристический центр переписал и свои 50%. Поэтому сейчас все права на «Якорь-Сердце» — у города.
— Символ всегда был свободен в использовании, — утверждает Липтуга, — С него никто никогда не получал никаких роялти, дивидендов — ни город, ни частные лица. Он принадлежит всем горожанам.