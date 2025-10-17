Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире Новини.LIVE.

Ключевые моменты:

Последнее массовое минирование произошло в конце декабря 2023 года, тогда был сбит российский Су-24.

Загрязнение моря топливом, взрывчаткой и обломками наносит вред экосистеме и заповедникам.

Что происходит в море

Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что россияне применяют новые самодельные взрывные устройства для минирования Черного моря. Они прикрепляют детонаторы к обычным авиабомбам, которые реагируют иначе, чем штатные мины. Это значительно усложняет работу украинских саперов и создает дополнительную опасность.

По словам Плетенчука, последний эпизод активного минирования произошел в конце декабря 2023 года. Тогда украинские силы сбили российский бомбардировщик Су-24, который сбрасывал бомбы недалеко от зернового коридора.

Подводные взрывы представляют особую опасность, поскольку ударная волна в воде значительно сильнее, чем в воздухе. Работы по расчистке акватории продолжаются постоянно, но остаются крайне рискованными для украинских военных саперов.

