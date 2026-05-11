Ремонтные работы на объектах водопровода в Одессе продлятся 12 мая с 09:30 до 23:00.

На десятках улиц в Киевском районе воду отключат полностью, на ряде других улиц будет наблюдаться низкое давление воды в кранах.

Уточнить информацию можно по круглосуточному номеру 0-800-307-505.

Филиал «Инфоксводоканал» предупреждает жителей Одессы, а также руководство предприятий и организаций о необходимости сделать запасы воды. Из-за планового ремонта сетей 12 мая 2026 года с самого утра и до конца дня водоснабжение будет ограничено.

Воды не будет с 09:30 до 23:00 часов по следующим адресам:

Люстдорфская дорога, 160-262;

Князя Ярослава Мудрого (Глушко), 1-25;

Евгения Чикаленко (Вильямса), 44-78, 55-87;

Архитекторская, 12-24;

Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 21-65;

Академика Королева, 35-87, 72-122;

Площадь Независимости, 1;

Троллейбусная;

Трамвайная.

Помимо этого, будет снижено давление снабжения воды потребителям следующих улиц города:

Люстдорфская дорога, 140-158, 159;

Князя Ярослава Мудрого, 2-38;

Костанди;

Семьи Глодан, 2-14, 1-13а;

Небесной Сотни, 1-91;

Инглези, 1-5;

Тополевая;

Академика Королева, 2-70, 1-37а;

Левитана, 32-110, 67-141;

Академика Вернадского (бывшая Тульская);

1-17 Линии.

Филиал «Инфоксводоканал» приносят извинения за временные неудобства и просят одесситов заблаговременно набрать воду для бытовых нужд.

