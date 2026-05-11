Нет воды

Ключевые моменты:

  • Ремонтные работы на объектах водопровода в Одессе продлятся 12 мая с 09:30 до 23:00.
  • На десятках улиц в Киевском районе воду отключат полностью, на ряде других улиц будет наблюдаться низкое давление воды в кранах.
  • Уточнить информацию можно по круглосуточному номеру 0-800-307-505.

Филиал «Инфоксводоканал» предупреждает жителей Одессы, а также руководство предприятий и организаций о необходимости сделать запасы воды. Из-за планового ремонта сетей 12 мая 2026 года с самого утра и до конца дня водоснабжение будет ограничено.

Воды не будет с 09:30 до 23:00 часов по следующим адресам:

  • Люстдорфская дорога, 160-262;
  • Князя Ярослава Мудрого (Глушко), 1-25;
  • Евгения Чикаленко (Вильямса), 44-78, 55-87;
  • Архитекторская, 12-24;
  • Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 21-65;
  • Академика Королева, 35-87, 72-122;
  • Площадь Независимости, 1;
  • Троллейбусная;
  • Трамвайная.

Помимо этого, будет снижено давление снабжения воды потребителям следующих улиц города:

  • Люстдорфская дорога, 140-158, 159;
  • Князя Ярослава Мудрого, 2-38;
  • Костанди;
  • Семьи Глодан, 2-14, 1-13а;
  • Небесной Сотни, 1-91;
  • Инглези, 1-5;
  • Тополевая;
  • Академика Королева, 2-70, 1-37а;
  • Левитана, 32-110, 67-141;
  • Академика Вернадского (бывшая Тульская);
  • 1-17 Линии.

Филиал «Инфоксводоканал» приносят извинения за временные неудобства и просят одесситов заблаговременно набрать воду для бытовых нужд.

Телефон для справок: 0-800-307-505 (круглосуточно).

