Ключевые моменты:
- Ремонтные работы на объектах водопровода в Одессе продлятся 12 мая с 09:30 до 23:00.
- На десятках улиц в Киевском районе воду отключат полностью, на ряде других улиц будет наблюдаться низкое давление воды в кранах.
- Уточнить информацию можно по круглосуточному номеру 0-800-307-505.
Филиал «Инфоксводоканал» предупреждает жителей Одессы, а также руководство предприятий и организаций о необходимости сделать запасы воды. Из-за планового ремонта сетей 12 мая 2026 года с самого утра и до конца дня водоснабжение будет ограничено.
Воды не будет с 09:30 до 23:00 часов по следующим адресам:
- Люстдорфская дорога, 160-262;
- Князя Ярослава Мудрого (Глушко), 1-25;
- Евгения Чикаленко (Вильямса), 44-78, 55-87;
- Архитекторская, 12-24;
- Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 21-65;
- Академика Королева, 35-87, 72-122;
- Площадь Независимости, 1;
- Троллейбусная;
- Трамвайная.
Помимо этого, будет снижено давление снабжения воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 140-158, 159;
- Князя Ярослава Мудрого, 2-38;
- Костанди;
- Семьи Глодан, 2-14, 1-13а;
- Небесной Сотни, 1-91;
- Инглези, 1-5;
- Тополевая;
- Академика Королева, 2-70, 1-37а;
- Левитана, 32-110, 67-141;
- Академика Вернадского (бывшая Тульская);
- 1-17 Линии.
Филиал «Инфоксводоканал» приносят извинения за временные неудобства и просят одесситов заблаговременно набрать воду для бытовых нужд.
Телефон для справок: 0-800-307-505 (круглосуточно).