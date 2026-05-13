Ключевые моменты:
- Воду отключат 14 мая с 09:30 до 23:30.
- Под отключение попали улицы в Киевском районе.
- Причина — ремонт на сетях водопровода.
Отключение воды в Одессе 14 мая: адреса
Как сообщили в Инфоксводоканале, 14 мая 2026 года часть Киевского района Одессы временно останется без водоснабжения. Воду отключат с 09:30 до 23:30 из-за проведения ремонтных работ на объектах водопровода.
Без воды останутся жители следующих адресов:
улица Небесной Сотни, 1–63;
улица Инглези, 1–5;
улица Академика Королева, 2–14 и 1–5.
В «Инфоксводоканале» объяснили, что отключение связано с необходимостью срочного ремонта водопроводных сетей.
Коммунальщики извинились перед жителями за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
Читайте также: Миллиард без дела: в Одессе чиновники не могут решить, куда потратить деньги города