Ключевые моменты:

Около 10:00 утра в Киевском районе города произошло аварийное отключение электричества.

В «ДТЭК Одесские электросети» объяснили, что произошла локальная поломка.

На месте работают специалисты, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома и на предприятия.

Аварийное отключение электроэнергии в Одессе 21 октября

Сегодня, 21 октября, часть Киевского района Одессы остались без электроэнергии. Свет исчез около 10:00 утра — обесточены жилые дома, предприятия и магазины.

Как сообщили в компании «ДТЭК Одесские электросети», причиной отключения стал локальный сбой в сети. Это была не плановая работа, а аварийная ситуация.

На месте уже находятся ремонтные бригады, которые обещают оперативно устранить неисправность и восстановить электроснабжение как можно скорее.

Тем временем, в других районах Одессы продолжаются ранее запланированные ремонтные работы на электросетях, которые также могут повлиять на подачу электроэнергии.

Читайте также: Отключение света в Одессе: почему не по графику и как это происходит