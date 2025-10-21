Ключевые моменты:

В Белгород-Днестровском районе мужчина за рулем легковушки не справился с управлением — машина вылетела с дороги и перевернулась.

Водитель погиб, одна пассажирка госпитализирована, второй оказали помощь на месте.

Полиция открыла уголовное производство, проводятся экспертизы.

Авария между Дивизией и Сергеевкой — подробности

Вечером 20 октября на автодороге между селами Дивизия и Сергеевка в Белгород-Днестровском районе произошло смертельное ДТП. По информации полиции Одесской области, местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ», не справился с управлением. Машину занесло, она съехала с трассы и перевернулась.

От полученных травм водитель погиб на месте. В салоне находились две пассажирки. Одну из женщин врачи госпитализировали, другой была оказана помощь прямо на месте происшествия.

На месте трагедии работали следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Сейчас следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека или тяжкие телесные повреждения.

Для установления точной причины аварии назначены судебные экспертизы. Полиция продолжает выяснять все детали происшествия.

