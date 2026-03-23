Деньги на строительство выделяются через специальный фонд Ukraine Facility.

Проект прошел через государственную цифровую систему DREAM.

Строительство укрытия по программе Ukraine Facility

Как сообщил глава Арцизского горсовета Сергей Парпуланский, проект строительства нового школьного укрытия получил единогласную поддержку экспертов. Безопасность детей остается безусловным приоритетом, а программа Ukraine Facility как раз направлена на создание устойчивой и современной среды в образовании и здравоохранении.

Важнейшим этапом стал отбор через платформу DREAM. Только те громады, которые смогли профессионально подготовить документацию и загрузить её в систему, получили шанс на европейское финансирование. Проект Арциза доказал свою жизнеспособность, пройдя жесткую проверку на соответствие государственным и международным стандартам.

«За этой победой стоит колоссальная и кропотливая работа команды: подготовка сложных пакетов документов, точные технические расчеты, многочисленные согласования и сотни часов совместного труда.Искреннее благодарность отделу образования, молодежи ации», — отметил мэр Арциза.

