Ключевые моменты:

Температура морской воды у одесских пляжей опустилась до +18…+19°С.

Сильный ветер увлек теплый верхний слой воды в открытое море.

Синоптики и военные напоминают о максимальной минной опасности на побережье после ночного шторма.

Температура морской воды в Одессе 9 июля: прогноз

Еще в начале недели море в Одессе радовало комфортными +23…+24°С, но дождевой циклон перевернул всё с ног на голову. В четверг, 9 июля, температура воды составит всего +18…+19°С.

На фоне дневной прохлады на суше (воздух прогреется всего до +24…+26°С) контраст будет ощущаться не так сильно, однако для долгих заплывов такая вода сейчас явно не подходит.

По прогнозам метеорологов, прохладная вода задержится у побережья на пару дней. Как только северо-западный ветер полностью утихнет, а июльское солнце снова начнет припекать, верхний слой моря вернется к комфортным +22…+24°С — ориентировочно ближе к грядущим выходным.

Минная угроза на пляжах: почему к воде лучше вообще не подходить

Резкое похолодание воды — не единственная причина, по которой стоит отложить поход на пляж. Прошедший шторм серьезно обострил ситуацию на побережье. Юго-западный, а затем северо-западный ветер со шквалами до 17 м/с создали сильное волнение в акватории Черного моря.

Военные официально предупреждают: риск того, что якорные речные или морские мины сорвало с креплений и принесло к одесским волнорезам, сейчас максимален. Смертоносные объекты могут дрейфовать вдоль линии прибоя или прятаться в пене у самого берега.

Из-за штормовой качки они способны детонировать самостоятельно от удара о камни или песок. Одесситов призывают соблюдать дистанцию, не выходить на пирсы и деревянные настилы у воды, а при обнаружении подозрительных круглых или рогатых предметов немедленно звонить по телефону 102.