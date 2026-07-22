Ключевые моменты:

Из-за локальной аварии часть Одесского района временно обесточена, ремонтные бригады уже на месте.

В Приморском районе Одессы, а также в Белгород-Днестровском и Болградском районах области возможны перерывы в свете до 1 часа.

Кратковременные отключения необходимы для обеспечения безопасности специалистов при проведении работ.

Где и почему сегодня могут отключать свет

22 июля из-за локальной аварии часть Одесского района временно обесточена. Аварийные бригады энергетиков уже ликвидируют последствия локальной аварии в Одесском районе, чтобы максимально быстро вернуть свет в дома жителей.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Помимо этого, 22 июля в течение дня энергетики проводят технические работы на оборудовании. Для безопасности мастеров возможны кратковременные перерывы в электроснабжении (продолжительностью до одного часа) по следующим адресам и локациям:

Одесса: Приморский район;

Одесская область: Белгород-Днестровский и Болградский районы.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и выключить из розеток чувствительные электроприборы на время проведения работ.

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