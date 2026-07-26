Ключевые моменты:

Без света осталась часть домов в Киевском и Приморском районах Одессы.

Причина: Локальная аварийная ситуация в энергосистеме.

Специалисты «ДТЭК Одесские электросети» выехали на место.

Что известно об аварии в Одессе

Днем 26 июля В части Киевского и Приморского района пропал свет. Как сообщили в пресс-службе «ДТЭК Одесские электросети», обесточивание потребителей произошло из-за локальной аварии на сетях.

Энергетики оперативно отреагировали на сигнал: ремонтные бригады уже прибыли на место повреждения, проводят диагностику оборудования и ликвидируют последствия аварии. Специалисты прилагают все усилия, чтобы вернуть свет в дома одесситов в кратчайшие сроки.

Наопмним, в связи с ремонтом колеи на перекрестке улиц Старопортофранковской и Тараса Кузьмина в воскресенье временно меняется движение трех трамвайных маршрутов: № 15 и № 28 и № 12.

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