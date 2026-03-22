Ключевые моменты:

Артем Сафоненко погиб 19 марта в Донецкой области в результате атаки FPV-дрона.

Он служил в бригаде «Хижак» и был пилотом боевого дрона.

У погибшего осталась маленькая дочь, а коллеги вспоминают его как смелого и доброго человека.

Гибель полицейского из Одессы на фронте

19 марта 2026 года в районе Константиновки Донецкой области в результате удара FPV-дрона погиб лейтенант патрульной полиции Одесской области Артем Сафоненко с позывным «Санта». О его гибели сообщили в патрульной полиции.

Там отметили, что он выполнял боевые задачи на одном из самых сложных направлений фронта.

Артем присоединился к бригаде «Хижак», где стал пилотом беспилотников подразделения «Королева Шершнів». Благодаря настойчивости и профессионализму он быстро стал старшим пилотом и участвовал в уничтожении врага на Константиновском направлении.

Коллеги вспоминают его как человека, который всегда был готов помочь и не боялся сложной работы. Он любил жизнь и особенно свою маленькую дочь Яну, которую ласково называл Ясичкой. По словам побратимов, во время разговоров с дочерью он был по-настоящему счастлив.

В патрульной полиции Украины выразили соболезнования семье погибшего. Его побратимы и коллеги скорбят вместе с родными.

Артема Сафоненко называют Героем и отмечают, что он навсегда останется в строю в памяти тех, кто его знал.

