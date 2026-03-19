Ключевые моменты:

Проводить героя в последний путь пришли родные, побратимы, представители власти и сотни жителей города, создав «живой коридор» через весь Болград.

Церемония прошла в Спасо-Преображенском соборе и в родном батальоне Александра, где сослуживцы вспоминали его как отважного командира и верного друга.

Вдове погибшего офицера передали флаг морской пехоты и берет — символы чести и подразделения, в котором служил Александр.

Похороны Александра Виноградова в Болграде

Прощание с 39-летним лейтенантом Александром Виноградовым стало днем глубокой печали для всего Болградского района. Траурная процессия прошла по улицам города, усыпанным цветами. Люди склоняли головы и поднимали государственные флаги, выражая благодарность за подвиг земляка.

После этого траурная процессия отправилась в родной батальон, в рядах которого служил Александр. Побратимы, прибывшие со службы, вспоминали Александра как человека с большим сердцем и профессионального офицера. По старой традиции, морпеха проводили с соблюдением всех воинских ритуалов.

На кладбище со словами поддержки родным выступили представители Болградского РТЦК и СП, а также боевые товарищи лейтенанта. Похоронили Александра Виноградова рядом с его отцом.

Болградская громада выражает искренние соболезнования семье погибшего. Светлая память о герое, отдавшем жизнь за мирное небо Украины, навсегда останется в сердцах жителей края.

