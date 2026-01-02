Ключевые моменты:

Зеленский предложил Кириллу Буданову возглавить Офис Президента после встречи.

Приоритеты: усиленное внимание на безопасности, развитии сил обороны, дипломатических переговорах.

Буданов должен обновить стратегии обороны по СНБО и подать на утверждение.

Сосредоточиться нужно на безопасности и стратегических переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Кириллом Будановым и предложил ему должность руководителя Офиса Президента.

По словам Зеленского, сейчас Украине необходима усиленная сосредоточенность на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и общей безопасности страны, а также на дипломатическом треке переговоров. Офис Президента должен стать ключевым инструментом реализации этих приоритетных задач государства.

«Кирилл имеет специальный опыт по этим направлениям и достаточную силу для достижения результатов», — подчеркнул президент.

Кроме того, лидер государства поручил новому руководителю Офиса Президента в сотрудничестве с секретарем СНБО Украины и другими ключевыми институтами обновить и представить утверждения стратегических основ обороны и развития государства, а также определить дальнейшие шаги.

