Ключевые моменты:
- Иван Русев сообщил о новом масштабном загрязнении в Национальном природном парке «Тузловские лиманы».
- Причина – разлив подсолнечного масла после удара РФ по порту Черноморск 26 апреля.
- Первоначально загрязнение охватило около 10 тыс. кв. м, теперь уже десятки тысяч кв. м.
- Это уже третий подобный случай загрязнения Черного моря за последние шесть месяцев.
Что произошло в Черном море
Эколог Иван Русев сообщил в своих социальных сетях, что в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» продолжает ухудшаться экологическая ситуация из-за разлива растительного масла. К слову, 26 апреля 2026 года РФ ударила по порту Черноморска.
По данным спутникового мониторинга, загрязнение достигло акватории Черного моря в пределах национального парка, а впоследствии масло начало выбрасывать на песчаную пересыпь, в том числе и в заповедную зону.
По словам Русева, первые дни после инцидента площадь загрязнения составляла около 10 тысяч квадратных метров. Однако 12 мая после сильного восточного ветра произошел повторный выброс масла на пляжи и песчаные берега парка.
По состоянию на вечер 12 мая масштабы загрязнения значительно выросли — речь идет уже о нескольких десятках тысяч квадратных метров пораженной территории. Экологи предупреждают, что последствия уникальной экосистемы парка могут быть серьезными.
Следует отметить, что после удара России 26 апреля по порту в Черноморске в море вылилось до 6500 тонн подсолнечного масла. Это уже третий подобный случай загрязнения за последние шесть месяцев. Ранее утечка масла в Черное море произошла после ударов по порту Южный, а в январе после атаки на порт Черноморск. Соответственно, каждый из этих инцидентов сопровождался попаданием значительного количества загрязняющих веществ в морскую акваторию. Это вызывает беспокойство экологов из-за возможного длительного влияния на морскую экосистему и прибрежные территории.
В общем, Черное и Азовское моря испытывают стремительную деградацию из-за войны России против Украины и милитаризации региона. Ученые фиксируют исчезновение традиционных видов рыб и существенные изменения морских экосистем.
Доктор биологических наук Павел Гольдин отмечает, что Черное море находится под беспрецедентным экологическим давлением. Он добавляет, что сейчас присутствуют почти все типы антропогенного воздействия, кроме ядерного и биологического.