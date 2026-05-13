Иван Русев сообщил о новом масштабном загрязнении в Национальном природном парке «Тузловские лиманы».

Причина – разлив подсолнечного масла после удара РФ по порту Черноморск 26 апреля.

Первоначально загрязнение охватило около 10 тыс. кв. м, теперь уже десятки тысяч кв. м.

Это уже третий подобный случай загрязнения Черного моря за последние шесть месяцев.

Эколог Иван Русев сообщил в своих социальных сетях, что в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» продолжает ухудшаться экологическая ситуация из-за разлива растительного масла. К слову, 26 апреля 2026 года РФ ударила по порту Черноморска.

По данным спутникового мониторинга, загрязнение достигло акватории Черного моря в пределах национального парка, а впоследствии масло начало выбрасывать на песчаную пересыпь, в том числе и в заповедную зону.

По словам Русева, первые дни после инцидента площадь загрязнения составляла около 10 тысяч квадратных метров. Однако 12 мая после сильного восточного ветра произошел повторный выброс масла на пляжи и песчаные берега парка.

По состоянию на вечер 12 мая масштабы загрязнения значительно выросли — речь идет уже о нескольких десятках тысяч квадратных метров пораженной территории. Экологи предупреждают, что последствия уникальной экосистемы парка могут быть серьезными.

Следует отметить, что после удара России 26 апреля по порту в Черноморске в море вылилось до 6500 тонн подсолнечного масла. Это уже третий подобный случай загрязнения за последние шесть месяцев. Ранее утечка масла в Черное море произошла после ударов по порту Южный, а в январе после атаки на порт Черноморск. Соответственно, каждый из этих инцидентов сопровождался попаданием значительного количества загрязняющих веществ в морскую акваторию. Это вызывает беспокойство экологов из-за возможного длительного влияния на морскую экосистему и прибрежные территории.

В общем, Черное и Азовское моря испытывают стремительную деградацию из-за войны России против Украины и милитаризации региона. Ученые фиксируют исчезновение традиционных видов рыб и существенные изменения морских экосистем.

Доктор биологических наук Павел Гольдин отмечает, что Черное море находится под беспрецедентным экологическим давлением. Он добавляет, что сейчас присутствуют почти все типы антропогенного воздействия, кроме ядерного и биологического.