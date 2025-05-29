Происшествие произошло вечером в понедельник, 26 мая, сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что 39-летний одессит переходил проезжую часть дороги и его едва не задел автомобиль. Возмущенный пешеход ударил ногой по машине, а 31-летний водитель, остановившись в нескольких метрах и не выходя из машины, выстрелил мужчине в грудь из травматического оружия и уехал.

Очевидцы вызвали пострадавшему «скорую». Медики госпитализировали его с непроникающим ранением мягких тканей грудной клетки.

В течение нескольких часов полицейские разыскали машину и задержали стрелка. У него изъяли пистолет для отстрела резиновых пуль с 12 патронами.

Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 242 тыс. 240 грн.

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