Ключові моменти:

На Соборній площі в Одесі сталася стрілянина, є поранений.

Постраждалого у важкому стані госпіталізовано, поліція розшукує нападників.

Що відомо на цей час

За попередньою інформацією, інцидент виник на ґрунті конфлікту між місцевим жителем та групою невідомих осіб. Під час суперечки один з учасників застосував вогнепальну зброю, поранивши свого опонента. Після скоєного, нападники зникли з місця події.

На місце події направлена слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та учасників інциденту. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

За неофіційною інформацією місцевих ЗМІ, постраждалого чоловіка у важкому стані було доправлено до Єврейської лікарні. У нього діагностовано вогнепальне поранення потилиці, струс мозку та закриту черепно-мозкову травму.