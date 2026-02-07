Ключевые моменты:

Самый масштабный удар РФ в 2026 году.

Повреждения энергосистемы: Бурштынская и Добротворская ТЭС, линии 750/330 кВ.

Экстренные отключения по регионам.

Попадание в многоэтажку в Киеве.

Идея выборов на Украине от США.

Мирное соглашение до марта.

Утраты РФ.

Масштабный удар РФ по Украине

Российские силы нанесли самый масштабный ракетно-дроновый удар по Украине в 2026 году в ночь на 7 февраля. В нескольких регионах из-за ночного обстрела ввели экстренные отключения электроэнергии.

Следует отметить, что на этот раз враг использовал почти рекордное количество дронов за всю полномасштабную войну.

Российская армия целилась по объектам энергетики: основные цели – Ровно, Янтарь, Стрый, Добротвор, Ладыжин, район Макарова и прифронтовые зоны. Взрывы раздавались в других населенных пунктах. Оккупанты выпустили по меньшей мере 25 крылатых ракет морского базирования из Черного моря и воздушного — из Каспия, а также ударили по Виннице гиперзвуковой ракетой «Циркон».

Ракетные цели фиксировали как минимум в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях. Параллельно шли атаки ударными дронами — взрывы раздавались, в частности, в Бурштыне и Ровно. К сожалению, в Ровно есть попадание в многоквартирный жилой дом. По первичным данным, два человека получили ранения. На пораженном здании работают все экстренные службы.

Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что повреждены Бурштынская и Добротворская ТЭС, подстанции и линии электропередач 750 кВ и 330 кВ — основа энергосистемы.

Добавим, что в Харькове без отопления осталось около 100 тыс. семей, в Днепре и Одессе — острые проблемы с электричеством.

Выборы и референдум в Украине?

Американские представители на недавних переговорах с украинской стороной обсуждали идею выборов и референдума в Украине уже в мае этого года, сообщает Reuters.

Ключевая цель — заключить мирное соглашение между Россией и Украиной до марта, которое затем будет вынесено на общенациональный референдум для утверждения. Специальный посланник США Стив Виткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер подчеркнули, что оптимально провести такое голосование как можно скорее. Они объяснили это промежуточными выборами в США в ноябре, после которых американским чиновникам не хватит времени и политических ресурсов для соглашения.

Добавим, что президент США Дональд Трамп и его команда побуждают Украину и Россию заключить мирное соглашение уже в марте 2026 года.

Потери врага

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года до 4 февраля 2026-го общие боевые потери противника доходят до:

Личный состав – около 1 243 070 (+780) человек.

Танки — 11 637 (+4) ед.

Боевые бронированные машины — 23 992 (+7) ед.

Артиллерийские системы — 36 915 (+60) ед.

РСЗО — 1 634 (+1) ед.

Средства ПВО — 1293 (+1) ед.

Самолеты – 435 (+0) ед.

Вертолеты — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 123 743 (+1 355) ед.

Крылатые ракеты — 4 245 (+40) ед.

Корабли/катера — 28 (+0) ед.

Подводные лодки — 2 (+0) ед.

Автомобильная техника и автоцистерны — 76 949 (+211) ед.

Специальная техника — 4 062 (+4) ед.

