Ну вот как тут не сказать таки по-одесски после прочтения недавнего известия из Белого дома: Дональд, ну ты и… шутник, мы же уже настроились!.. Ну то есть очередная «историческая встреча» двух «лидеров сверхдержав» (и кавычки тут не шуточные вовсе), ранее назначенная в Будапеште, судя по всему, не состоится… Ну и ладно, но улыбнуться нашей сегодняшней порции актуальных мемов это ведь не помешает? Давайте-ка немного пофантазируем, а как бы это могло быть:
Дорога дальняя, казенный дом…
Дружба такая дружба:
Долгая дорога…
И самый безопасный путь:
Когда узнал, что британцы готовят на тебя покушение в Будапеште:
А ведь какое рандеву могло бы быть!..
И без красной дорожки никак:
Но увы!..
«Абидна, клянусь, абидна!..»
А вот одесским школьникам вовсе не обидно: ведь осенние каникулы вернули!
Источник: durdom.in.ua