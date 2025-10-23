Одесский юмор: Трамп vs Путин: свадьбы не будет

Ну вот как тут не сказать таки по-одесски после прочтения недавнего известия из Белого дома: Дональд, ну ты и… шутник, мы же уже настроились!.. Ну то есть очередная «историческая встреча» двух «лидеров сверхдержав» (и кавычки тут не шуточные вовсе), ранее назначенная в Будапеште, судя по всему, не состоится… Ну и ладно, но улыбнуться нашей сегодняшней порции актуальных мемов это ведь не помешает? Давайте-ка немного пофантазируем, а как бы это могло быть:

Дорога дальняя, казенный дом…

Дорога дальняя...

Дружба такая дружба:

Если с другом вышел в путь

Долгая дорога…

Дорога в Будапешт

И самый безопасный путь:

Самый безопасный путь в Будапешт

Когда узнал, что британцы готовят на тебя покушение в Будапеште:

Пыня испугался

А ведь какое рандеву могло бы быть!..

Рандеву в Будапеште

И без красной дорожки никак:

Красная дорожка

Но увы!..

Свадьбы не будет

«Абидна, клянусь, абидна!..»

Трамп отложил встречу в Будапеште

А вот одесским школьникам вовсе не обидно: ведь осенние каникулы вернули!

