Ключевые моменты:

Враг выпустил по Украине ракеты и 98 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 58 БПЛА, но часть попала в цели на 10 локациях.

Прорыв под Ореховом: российские войска зашли в село Малая Токмачка. Силы обороны отбили штурм.

Встреча представителей США и РФ отложена, под угрозой — потенциальные переговоры Трампа и Путина.

Масштабная атака дронами по Украине — что известно

Украина встретила 1 336-й день полномасштабного вторжения России под звуки взрывов и гудки тревог. В ночь на 21 октября РФ запустила:

2 баллистические ракеты «Искандер-М» / KN-23,

4 ракеты С-300,

98 ударных дронов — Shahed, Гербер и другие.

По данным Воздушных сил, удалось сбить или подавить 58 беспилотников. Однако зафиксированы попадания ракет и 37 дронов на 10 локациях, а также падения обломков на двух.

В результате ударов по инфраструктуре полностью обесточен Чернигов.

Под вражеским прицелом этой ночью также оказалась критическая инфраструктура Черкасской области. Глава ОГА Игорь Таберец сообщил, что спасатели ликвидировали пожары на объекте, но не указал его по соображениям безопасности.

В Смелянской тергромаде обломками дрона поврежден уличный трансформатор. Более полутора сотен абонентов остались без света. По предварительным данным, есть последствия и для жилой инфраструктуры.

На юге — горячо: штурм Малой Токмачки

Особое внимание сейчас — на Запорожское направление. Российские войска прорвались в село Малая Токмачка, что возле Орехова. Село находится на ключевом направлении к Запорожью.

Как пишут украинские аналитики из Deep State, враг использовал бронетехнику, мотоциклы и пехоту. ВСУ уничтожили часть техники, но сам факт прорыва стал «громким сигналом» для командования. Российские источники утверждают, что контролируют большую часть села, однако ВСУ активно контратакуют с помощью дронов и HIMARS.

Ситуацию прокомментировали в Генштабе. Отмечается, что на Ореховском направлении наши воины отбили 2 десятка вражеских атак с привлечением штурмовых подразделений, танков, бронемашин и другой техники.

«Силы обороны Украины отразили все вражеские штурмы, уничтожив 5 танков, 17 бронемашин и более 120 оккупантов», — говорится в сообщении.

Потери врага и обстрелы

По данным Генштаба ВСУ за сутки на фронте зафиксировано 202 боевых столкновения, 4364 обстрела, включая 97 из РСЗО, 63 авиаудара и 136 управляемых авиабомб.

Горячее всего было на Константиновском направлении, где враг совершил 22 атаки. На Покровском направлении произошло 76 боевых столкновений. На Александровском направлении Силы обороны остановили 26 попыток врага прорвать оборонительные рубежи.

Потери российских войск за сутки:

1130 человек,

8 танков,

37 бронемашин,

23 артсистемы,

235 дронов,

134 единицы техники.

Внешняя политика: переговоры под вопросом

Встреча между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, запланированная на эту неделю, была отложена, потому что стороны имеют «разные ожидания» от процесса переговоров.

По информации Госдепа, 20 октября Рубио и Лавров уже провели телефонный разговор, обсуждая возможные шаги для завершения войны в Украине.

Однако после разговора Рубио и Лаврова американские чиновники пришли к выводу, что позиция Москвы не изменилась и остается максималистской, пишет CNN. Сейчас, по словам источника издания, Рубио, вероятно, не будет рекомендовать проведение встречи Трампа с Путиным на следующей неделе.

При этом госсекретарь США и глава МИД РФ могут снова поговорить на этой неделе.

CNN пишет, что пока непонятно, какое влияние окажет отмена встречи на запланированный саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.